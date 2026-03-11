7 прикмет і забобонів на п’ятницю, 13-те, які можуть змінити ваше життя

П’ятниця, 13-те / © ТСН.ua

Реклама

П’ятниця, 13-те, здавна вважається одним з найзагадковіших і найзабобонніших днів року. В різних культурах існує безліч прикмет, пов’язаних із цією датою: одні застерігають від необережних дій, інші, навпаки, обіцяють несподівану удачу.

1. Не можна починати нові справи

Одна з найвідоміших прикмет говорить, що нові проєкти або важливі рішення цього дня можуть виявитися невдалими. Саме тому багато людей намагаються не підписувати договорів і не запускати нові справи.

2. Позичати гроші — до фінансових втрат

За народними повір’ями, якщо у п’ятницю, 13-го, позичити гроші або дати їх у борг, це може призвести до фінансових труднощів чи несподіваних витрат.

Реклама

3. Розбите дзеркало може принести невдачу

Дзеркала здавна вважалися містичними предметами. Вважається, що розбите дзеркало цього дня може символізувати невдачі або неприємності.

4. Чорна кішка на дорозі — до несподіваних подій

Якщо у п’ятницю, 13-го, дорогу перебігає чорна кішка, це вважається знаком, що день може принести несподівані повороти подій.

5. Не варто сваритися

У народі кажуть, що конфлікти, які виникають цього дня, можуть затягнутися надовго. Тому краще уникати суперечок і не реагувати на провокації.

6. Порізатися або поранитися — до змін

Деякі прикмети стверджують, що навіть дрібна травма цього дня може символізувати майбутні зміни або важливі події.

Реклама

7. Зустріти старого знайомого — до нових можливостей

Існує й позитивна прикмета: випадкова зустріч зі знайомою людиною у п’ятницю, 13-го, може означати нові шанси або несподівану допомогу.

Попри численні прикмети та забобони п’ятниця, 13-те, залишається звичайним днем. Проте для багатьох людей вона стала символом містики і нагадуванням про те, як сильно легенди та традиції можуть впливати на наше сприйняття подій.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.