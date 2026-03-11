Атака «Шахедів» / © t.me/SJTF_Odesa

Федеральне бюро розслідувань США попередило про підготовку Ірану до удару дронами-камікадзе по Каліфорнії.

Про це в середу, 11 березня, повідомив телеканал ABC News з посиланням на бюлетень ФБР, який було надіслано американським правоохоронцям.

У документі йшлося про те, що Тегеран нібито планував здійснити раптову атаку з невідомого судна біля узбережжя США.

Точний час, метод, конкретні цілі та виконавці цієї потенційної атаки наразі невідомі.

Колишній керівник розвідки департаменту внутрішньої безпеки США Джон Коен зазначив, що попередження ФБР допоможе державним і місцевим органам краще підготуватися до таких загроз.

ФБР не уточнило, як і коли судна з дронами можуть наблизитися до материкової частини США, але американська розвідка стурбована можливістю розміщення дронів на суші або суднах у морі для потенційних атак.

Окрім Ірану, американські розвідники стурбовані можливим використанням дронів мексиканськими наркокартелями для атак на сили США та правоохоронців уздовж кордону з Мексикою.

Попередження від ФБР з’явилося на тлі бойових дій, які тривають на Близькому Сході. США та Ізраїль завдають ударів по Ірану, на які Тегеран уже відповідає ракетними та дроновими атаками по території країн Перської затоки.

Нагадаємо, авіаудари США та Ізраїлю завадили Ірану масово випускати «Шахеди». Виробляти їх стало важче, але в Ірані все ще є великі запаси, а збирати нові дрони там можуть навіть у звичайних майстернях.

Раніше повідомлялося, що Україна відправила фахівців до трьох країн Близького Сходу для протидії іранським «Шахедам».