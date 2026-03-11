Ракетний удар США по Ірану / © скриншот з відео

Попереднє розслідування встановило, що Сполучені Штати несуть відповідальність за смертельний ракетний удар «Томагавком» по іранській початковій школі. Це сталося через помилку американських військових, які використали застарілі розвідувальні дані.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, ознайомлені з розслідуванням.

Офіцери Центрального командування США створили координати цілі для удару по сусідній іранській базі, включивши у неї шкільну будівлю, яка раніше належала до військового об’єкту.

Застарілі дані були надані Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США.

Школа в місті Мінаб розташована на тому ж кварталі, що й будівлі ВМС Ірану, які використовуються Корпусом вартових Ісламської революції, головною ціллю військових ударів США.

Місце, де розташована школа, спочатку було частиною бази.

Чиновники, проінформовані про розслідування, заявили, що будівля не завжди використовувалася як школа, хоча точно невідомо, коли школа відкрилася на цьому місці.

Посадовці наголосили, що висновки є попередніми, і що залишаються важливі питання без відповіді щодо того, чому застаріла інформація не була перевірена двічі.

Видання зазначає, що удар по школі, повній дітей, безсумнівно, стане однією з найжахливіших військових помилок останніх десятиліть. Іранські чиновники заявили, що кількість загиблих склала щонайменше 175 осіб, більшість з яких — діти.

Хоча загальний висновок був загалом очікуваним — Сполучені Штати є єдиною країною, що бере участь у конфлікті та використовує ракети «Томагавк», — він уже кинув тінь на військову операцію США в Ірані.

Удар по школі в Ірані - що відомо

Нагадаємо, в іранському місті Мінаб, провінція Хормозган, під час масштабної військової операції США та Ізраїлю одна з ракет влучила у початкову школу для дівчаток. Внаслідок прямого влучання будівля школи повністю зруйнована.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив причетність американських сил до удару по початковій школі для дівчаток у місті Мінаб на півдні Ірану, який стався 28 лютого.