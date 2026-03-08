Трамп відхрестився щодо причетності США до удару по школі в Ірані

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заперечив причетність американських сил до удару по початковій школі для дівчаток у місті Мінаб на півдні Ірану, який стався 28 лютого.

На запитання журналістів на борту президентського літака Air Force One щодо можливої відповідальності США за атаку Трамп заявив, що, на його думку, удар здійснив сам Іран.

«Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності», — сказав американський президент.

Міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що триває розслідування інциденту, але водночас звинуватив Іран у нанесенні ударів по цивільних об’єктах.

Водночас незалежні розслідування низки міжнародних медіа, зокрема The New York Times, CNN та Associated Press, вказують, що школа могла бути пошкоджена під час високоточного авіаудару.

За даними журналістів, супутникові знімки та відео з місця події свідчать про серію точних ударів по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції поблизу міста Мінаб. Поруч із військовими об’єктами розташована школа, яка також зазнала руйнувань.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн раніше заявляв, що в перші 100 годин операції американські сили завдавали ударів по цілях на півдні Ірану, зокрема в районі Мінаба.

Аналітики припускають, що школа могла бути уражена через помилкову ідентифікацію цілі під час удару по військових об’єктах. Водночас точні обставини інциденту залишаються невідомими, адже доступ журналістів до місця атаки обмежений.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову кампанію проти Ірану. У відповідь Тегеран атакував американські бази та об’єкти союзників США на Близькому Сході.

Масштабна атака Ірану на бази США

Цей обстріл стався на тлі ширшої ескалації конфлікту в регіоні. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари безпілотниками по американському авіаційному центру на базі Аль-Дафра поблизу Абу-Дабі в ОАЕ, а також по військових США в Бахрейні. Крім того, за даними Reuters, очевидці підтвердили потужні вибухи в Досі, столиці Катару.

Водночас The Media Line опублікувало несподівану заяву президента Ірану Масуда Пезешкіяна, у якій висловив жаль з приводу ударів по сусідніх державах Перської затоки. Він пообіцяв, що такі обстріли припиняться, пояснивши інциденти нібито відсутністю повного контролю над діями військових.

Нагадаємо, Росія офіційно підтримала Іран у війні проти США. Посол РФ у Великій Британії звинуватив США та Ізраїль в ескалації, заявивши, що Іран лише захищається.