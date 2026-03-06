Удар по Ірану / © Associated Press

Реклама

Американські військові слідчі вважають «імовірним», що саме сили США відповідальні за удар по іранській школі для дівчаток, унаслідок якого загинули десятки дітей. Проте остаточні висновки розслідування ще не сформульовані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США, які погодилися говорити на умовах анонімності.

Основні факти інциденту

Трагедія сталася в суботу, 1 березня 2026 року, у місті Мінаб на півдні Ірану. Це був перший день масштабної військової операції США та Ізраїлю проти іранських об’єктів. За даними посла Ірану в ООН Алі Бахрейні, жертвами удару стали 150 учениць. Reuters зазначає, що наразі не може незалежно підтвердити точну кількість загиблих.

Реклама

Позиція Пентагону та Білого дому

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив факт проведення розслідування, проте наголосив на принципах американської армії: «Ми розслідуємо це. Звісно, ми ніколи не обираємо цивільні об’єкти як цілі. Але ми вивчаємо ситуацію».

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт у коментарі виданню додала, що поки триває розслідування «Департаменту війни», варто пам’ятати, що саме іранський режим цілиться в цивільних і дітей, «а не Сполучені Штати Америки».

США та Ізраїль розділили зони відповідальності

За даними джерел, США та Ізраїль розділили зони відповідальності під час атак:

Ізраїль: завдавав ударів по пускових установках ракет у західному Ірані.

США: атакували аналогічні цілі та військово-морські об’єкти на півдні країни (де й розташоване місто Мінаб).

Джерела зазначають, що хоча попереднє оцінювання вказує на провину США, не виключено появу нових доказів, які можуть зняти відповідальність з американської сторони та вказати на іншого учасника інциденту.

Реклама

Юридичні наслідки

ООН уже закликала до негайного розслідування. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, навмисна атака на школу чи лікарню кваліфікується як воєнний злочин. Якщо роль США буде підтверджена офіційно, цей інцидент стане одним із наймасштабніших випадків загибелі цивільних за десятиліття конфліктів за участю США на Близькому Сході.

Контекст конфлікту

Масштабна операція США та Ізраїлю проти об’єктів в Ірані розпочалася 1 березня 2026 року. За офіційними заявами Вашингтона та Тель-Авіва, метою атак є нейтралізація ракетної та ядерної інфраструктури Тегерана, а також військово-морських баз, що загрожують судноплавству в Ормузькій протоці. Місто Мінаб, де сталася трагедія, розташоване поблизу стратегічно важливого порту Бендер-Аббас, де зосереджені сили КВІР (Корпусу вартових ісламської революції).

Географія ударів

Південний регіон Ірану в рамках поточної операції входить до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM). У суботу, 1 березня, американська авіація та флот застосовували високоточні ракети та дрони для ураження радарних станцій та складів боєприпасів у провінції Хормозган. За попередніми даними, школа в Мінабі могла постраждати через технічний збій системи наведення або помилкову ідентифікацію цілі розвідкою.