Ціни на бензин і дизель 6 березня: яка вартість на АЗС

На українських АЗС протягом останніх кількох днів стрімко підвищилися ціни на бензин і дизпаливо - вони зросли на кілька гривень.

Яка вартість станом на ранок 6 березня на столичних автозаправних станціях, повідомили Новини.LIVE.

За даними видання, сьогодні - у порівнянні з вечором 5 березня - ціни на бензин і дизель фактично не змінилися. Наразі великих черг на АЗС немає.

Ціни на пальне у Києві 6 березня:

бензин А-95 коштує від 67,90 грн за літр

бензин А-100 коштує від 77,90 грн за літр

дизельне паливо коштує від 67,90–76,69 грн за літр

Ціни на пальне у Львові 6 березня:

бензин А-95 коштує від 68,99 до 73,99 грн за літр

бензин А-100 коштує близько 80,99 грн за літр

дизельне паливо коштує від 68,99 грн за літр

Зростання цін на бензин

В Україні на АЗС стрімко злетіли ціни на бензин і дизель. Хоч, кажуть експерти, наразі в країні немає дефіциту палива. Експерт з паливного ринку Дмитро Льоушкін каже, що вартість бензину б’є рекорди, бо нинішні темпи зростання — максимальні. З його слів, навіть за часів паливної кризи «такого зростання цін не було».

Антимонопольний комітет розпочав перевірку АЗС та поставив їм жорсткий дедлайн із вимогою пояснити причини різкого підвищення цін на пальне. На це станції мають три дні.

Тим часом президент Володимир Зеленський зробив заяву, щоб Кабмін обговорив ситуацію зі зростанням цін на бензин і дизель на спеціальній нараді за участі прем’єр-міністра та керівництва НАК «Нафтогаз України».