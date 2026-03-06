- Дата публікації
Українські сукні на червоній доріжці: три зірки сяяли на Actor Awards у бренді Oksana Mukha
Український бренд знову підкорив світ вишуканими дизайнами і тканинами.
Українські бренди все частіше можна помітити на найвідоміших світових майданчиках, наприклад, акторка Дженна Ортега обрала вишукане вбрання з відкритою спиною від BEVZA для появи на кінофестивалі у Марокко, а зірка спорту Вінус Вільямс вийшла заміж у сукні від бренду WONÁ Concept.
Однак це не єдині подібні випадки, адже також сукні від бренду Oksana Mukha обрали три красуні для появи на церемонії Actor Awards, яка відбувалася у Лос-Анджелеся.
Гейлі Каліл
Інфлюенсерка одягла вишукану сукню з корсетом, яка ідеально підкреслювала декольте та мала довгий шлейф. Вбрання також прикрашала асиметрична об’ємна спідниця. Пошита сукня була з різних видів тканини — градієнтної, яка переливалась із лавандового кольору в рожевий, ніжно-рожевого фатину, а на талії також була прикрашена бежевою вставками, які створювали ефект «прозорості».
Джоелі Фішер
Акторка сяяла на червоній доріжці у приголомшливій вечірній сукні А-силуеті з підкресленим декольте і відкритими плечами. Також у сукні були довгі руками, вишивка нитками та лелітками.
Райан Мішель Бате
Акторка та дружина зірки «Чорної пантери» Стерлінга К. Брауна також обрала українську сукню. Ніжно-блакитне вбрання було класичного фасоні: з корсетом, довгим шлейфом, пишною спідницею. Сукню також прикрашала вишивка великими квітами.