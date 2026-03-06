ТСН у соціальних мережах

Українські сукні на червоній доріжці: три зірки сяяли на Actor Awards у бренді Oksana Mukha

Український бренд знову підкорив світ вишуканими дизайнами і тканинами.

Сукні від українського бренду

Сукні від українського бренду / © Associated Press

Українські бренди все частіше можна помітити на найвідоміших світових майданчиках, наприклад, акторка Дженна Ортега обрала вишукане вбрання з відкритою спиною від BEVZA для появи на кінофестивалі у Марокко, а зірка спорту Вінус Вільямс вийшла заміж у сукні від бренду WONÁ Concept.

Однак це не єдині подібні випадки, адже також сукні від бренду Oksana Mukha обрали три красуні для появи на церемонії Actor Awards, яка відбувалася у Лос-Анджелеся.

Гейлі Каліл

Інфлюенсерка одягла вишукану сукню з корсетом, яка ідеально підкреслювала декольте та мала довгий шлейф. Вбрання також прикрашала асиметрична об’ємна спідниця. Пошита сукня була з різних видів тканини — градієнтної, яка переливалась із лавандового кольору в рожевий, ніжно-рожевого фатину, а на талії також була прикрашена бежевою вставками, які створювали ефект «прозорості».

Гейлі Каліл / © Associated Press

Гейлі Каліл / © Associated Press

Джоелі Фішер

Акторка сяяла на червоній доріжці у приголомшливій вечірній сукні А-силуеті з підкресленим декольте і відкритими плечами. Також у сукні були довгі руками, вишивка нитками та лелітками.

Джоелі Фішер / © Associated Press

Джоелі Фішер / © Associated Press

Райан Мішель Бате

Акторка та дружина зірки «Чорної пантери» Стерлінга К. Брауна також обрала українську сукню. Ніжно-блакитне вбрання було класичного фасоні: з корсетом, довгим шлейфом, пишною спідницею. Сукню також прикрашала вишивка великими квітами.

Райан Мішель Бате / © Associated Press

Райан Мішель Бате / © Associated Press

