Мода і живопис: як дизайнери надихаються роботами найвідоміших митців світу
Вони інтегрують любов до мистецтва у свої роботи.
Мода і живопис — це два напрями мистецтва, які нерозривно об’єднані між собою, адже роботи художників десятиліттями надихають дизайнерів на створення нових колекцій, а також допомагають переосмислювати естетичні та концептуальні елементи, але в текстильних роботах.
Одними з перших митців, які об’єднали свої творчі таланти, були художник-сюрреаліст Сальвадор Далі та дизайнерка Ельза Скіапареллі. У 1930-х і 40-х роках їхня колаборація породила новий прецедент для подібних дуетів і у цій співпраці вони створили численні твори мистецтва, які можна носити, зокрема знаменитий капелюшок-туфельку та сукню з принтом у вигляді лобстера, яку носила та прославила Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська.
Усі ці речі без сумніву заслужили місце в історії моди, але мистецтво протягом усіх наступних десятиліть невпинно пробуджувало винахідливість інших дизайнерів. Як деякі із них інтегрували любов до живопису у свої роботи, без сумніву помітно на їхніх роботах.
Rahul Mishra
Під час створення колекції осінь-зима 2025 індійський дизайнер черпав натхнення у роботах Ґустава Клімта, зокрема у його картині «Поцілунок». Один з образів створених дизайнером, як і на картині художника, повністю золотий і вкритий візерунками.
Christopher Kane
Шотландський дизайнер Крістофер Кейн під час Лондонського тижня моди, де демонстрував колекцію на сезон осінь-зима 2015-2016 зобразив на одній із суконь роботу Анрі Матісса «Танець».
Andrew Gn
Дизайнер зобразив на спідниці сукні з колекції весна-літо 2015 одну з робіт французького художника-імпресіоніста Клода Моне. Митець створив цикл з приблизно 250 картин на яких були водяні лілії.
Christian Dior
Дизайнер Джон Гальяно, який був креативним директором Dior, надихнувся творчістю Густава Клімта, зокрема тим, як він використовував золото та геометрію і використав це у своїй колекції 2008 року.
Yves Saint Laurent
Французький модельєр Ів Сен-Лоран віддав шану яскравим роботам нідерландського митця, коли зобразив їх на речах свої колекції весна-літо 1988 року. На одязі відсилання зроблене до картин «Соняшники» та «Іриси».
Valentino
2014 року Модний дім на чолі з Марією Граціє К’юрі та П’єрпаоло Піччолі презентували на подіумі вбрання натхненне картиною німецького живописця Лукаса Кранаха «Адам та Єва».
Marni
Сукня створена дизайнером Франческо Ріссо і розписана вручну так, щоб була як найзнаменитіша картина імпресіоніста Вінсента ван Гога «Зоряна ніч», яку митець написав 1889 року.
Versace
У весняній колекції 1991 року дизайнер Джанні Версаче наповнив речі свого бренду любов’ю до сучасного мистецтва. Колекція включала кілька речей із принтами, натхненними роботами Енді Воргола, зокрема, сукню з культовим портретом Мерілін Монро.
Moschino
Кубістичні та сюрреалістичні роботи іспанського художника Пабло Пікассо також зобразив у своїй колекції для Moschino дизайнер Джеремі Скотт 2020 року. Конкретно у цьому ансамблі можна побачити відсилання до роботи «Мая», написаної 1938 року.