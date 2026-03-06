Мода і живопис: як дизайнери надихаються роботами найвідоміших митців світу

Як дизайнери надихаються роботами найвідоміших художників світу

Реклама

Мода і живопис — це два напрями мистецтва, які нерозривно об’єднані між собою, адже роботи художників десятиліттями надихають дизайнерів на створення нових колекцій, а також допомагають переосмислювати естетичні та концептуальні елементи, але в текстильних роботах.

Одними з перших митців, які об’єднали свої творчі таланти, були художник-сюрреаліст Сальвадор Далі та дизайнерка Ельза Скіапареллі. У 1930-х і 40-х роках їхня колаборація породила новий прецедент для подібних дуетів і у цій співпраці вони створили численні твори мистецтва, які можна носити, зокрема знаменитий капелюшок-туфельку та сукню з принтом у вигляді лобстера, яку носила та прославила Волліс Сімпсон, герцогиня Віндзорська.

Усі ці речі без сумніву заслужили місце в історії моди, але мистецтво протягом усіх наступних десятиліть невпинно пробуджувало винахідливість інших дизайнерів. Як деякі із них інтегрували любов до живопису у свої роботи, без сумніву помітно на їхніх роботах.

Реклама

Rahul Mishra

Під час створення колекції осінь-зима 2025 індійський дизайнер черпав натхнення у роботах Ґустава Клімта, зокрема у його картині «Поцілунок». Один з образів створених дизайнером, як і на картині художника, повністю золотий і вкритий візерунками.

Показ Rahul Mishra Haute Couture осінь-зима 2025-2026 / © Getty Images

Картина Ґустава Клімта «Поцілунок» / фото: Суспільне надбання

Christopher Kane

Шотландський дизайнер Крістофер Кейн під час Лондонського тижня моди, де демонстрував колекцію на сезон осінь-зима 2015-2016 зобразив на одній із суконь роботу Анрі Матісса «Танець».

Показ Christopher Kane під час Лондонського тижня моди осінь-зима 2015-2016 / © Getty Images

Картина Анрі Матісса «Танець» / фото: Суспільне надбання

Andrew Gn

Дизайнер зобразив на спідниці сукні з колекції весна-літо 2015 одну з робіт французького художника-імпресіоніста Клода Моне. Митець створив цикл з приблизно 250 картин на яких були водяні лілії.

Показ Andrew Gn колекції весна-літо 2015 / © Getty Images

Картина Клода Моне «Німфеї у квітах» / © Associated Press

Christian Dior

Дизайнер Джон Гальяно, який був креативним директором Dior, надихнувся творчістю Густава Клімта, зокрема тим, як він використовував золото та геометрію і використав це у своїй колекції 2008 року.

Реклама

Показ Christian Dior під час Тижня моди Haute Couture весна-літо 2008 / © Getty Images

Портрет Аделі Блох-Бауер I Густава Клімта / фото: Суспільне надбання

Yves Saint Laurent

Французький модельєр Ів Сен-Лоран віддав шану яскравим роботам нідерландського митця, коли зобразив їх на речах свої колекції весна-літо 1988 року. На одязі відсилання зроблене до картин «Соняшники» та «Іриси».

Показ Yves Saint Laurent весна-літо 1988 / © Getty Images

Картина «Іриси» Вінсента Ван Гога / фото: Суспільне надбання

Картина «Соняшники» Вінсента Ван Гога / © Associated Press

Valentino

2014 року Модний дім на чолі з Марією Граціє К’юрі та П’єрпаоло Піччолі презентували на подіумі вбрання натхненне картиною німецького живописця Лукаса Кранаха «Адам та Єва».

Показ Valentino Haute Couture весна-літо 2014 під час Тижня моди в Парижі / © Getty Images

Картина Лукаса Кранаха «Адам та Єва» / фото: Суспільне надбання

Marni

Сукня створена дизайнером Франческо Ріссо і розписана вручну так, щоб була як найзнаменитіша картина імпресіоніста Вінсента ван Гога «Зоряна ніч», яку митець написав 1889 року.

Акторка та модель Гантер Шафер / © Associated Press

Картина Вінсента ван Гога «Зоряна ніч» / фото: Суспільне надбання

Versace

У весняній колекції 1991 року дизайнер Джанні Версаче наповнив речі свого бренду любов’ю до сучасного мистецтва. Колекція включала кілька речей із принтами, натхненними роботами Енді Воргола, зокрема, сукню з культовим портретом Мерілін Монро.

Реклама

Супермодель Наомі Кемпбелл демонструє сукню Versace, 1991 рік / © Getty Images

Картини із серії Енді Воргола «Мерилін Монро, 1967» / © Getty Images

Moschino

Кубістичні та сюрреалістичні роботи іспанського художника Пабло Пікассо також зобразив у своїй колекції для Moschino дизайнер Джеремі Скотт 2020 року. Конкретно у цьому ансамблі можна побачити відсилання до роботи «Мая», написаної 1938 року.

Показ Moschino весна-літо 2020 під час Тижня моди в Мілані, 2019 рік / © Getty Images