Ціни на бензин знову зросли: яка вартість станом на ранок 5 березня

Бензин. / © pixabay.com

В Україні продовжує зростали вартість бензину та дизпалива на АЗС. За останні дні ціни злетіли на кілька гривень і досягнули рекордних позначок.

Які ціни зранку 5 березня на автозаправних станціях у Києві, повідомили Новини.LIVE.

Видання наголошує, що порівняно з 4 березня - ціни на пальне у столиці дещо зросли. Однак на деяких АЗС вартість залишилася на тому ж рівні.

Станом на ранок 5 березня ціни на пальне такі:

бензин А-95 коштує від 67,90 грн до 74,89 грн за літр; бензин А-100 коштує від 77,90 грн до 81,29 грн за літр.

Вартість дизельного палива на АЗС коштує 67,90–76,69 грн за один літр.

Ціни на бензин різко зросли

Як повідомлялося, що 4 березня бензин А-95 у Києві коштував 63,99–73,99 грн за літр, А-100 — 78,99–80,99 грн, а дизпаливо — 63,99–73,99 грн/л.

Зауважимо, протягом останніх днів в Україні вартість бензину б’є рекорди. Втім, і ці ціни - не межа, вважає експерт з паливного ринку Дмитро Льоушкін. З його слів, нинішнє зростання є рекордним, а темпи зростання — максимальними, бо навіть за часів паливної кризи «такого зростання цін не було».

Примітно, що зараз в Україні немає дефіциту ані бензину, ані дизелю, але їхня вартість різко злетіла. Антимонопольний комітет вже розпочав перевірку АЗС та висунув вимогу пояснити, чому ціни так сильно підскочили. Якщо виявиться, що заправки підняли ціни незаконно або змовилися між собою, комітет обіцяє покарати порушників.