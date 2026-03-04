Рекордні ціни на АЗС та історичний курс долара: як війна на Близькому Сході "вдарила" по Україні і чого очікувати далі

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати / © Associated Press

В Україні різко змінюється ситуація на енергетичному та валютному ринках: ціни на пальне й газ б’ють рекорди, а долар сягнув історичного максимуму.

Головною причиною нестабільності стала ескалація на Близькому Сході, яка спричинила збої в глобальних постачаннях і змусила владу та експертів шукати шляхи для стабілізації внутрішньої економіки.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ціни на бензин і дизель в Україні продовжують рости

Зранку 4 березня вартість пального в Україні продовжувала зростати. На заправках фіксують підвищення цін на бензин і дизель. Однак вони можуть відрізнятися залежно регіону та мережі.

Станом на ранок вартість пального була така:

бензин А-95 коштував від 63,99 до 73,99 грн за літр;

бензин А-100 коштував у межах 78,99–80,99 грн за літр;

за літр дизелю треба було заплатити від 63,99 до 73,99 грн залежно від мережі АЗС.

Ба більше, зниження цін на пальне ніхто не очікує. Натомість експерти попереджають про їх чергове підвищення. Директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що ціна на пальне може зрости ще на 10 грн за літр.

В Україні різко здорожчало пальне / © pixabay.com

«Важко наразі щось прогнозувати. Але я дивився певні розрахунки — це +10 грн, якщо барель нафти коштуватиме 100 доларів», — розповів експерт.

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі для «УНІАН» зазначив, що нафта та газойль б’ють цінові рекорди, оскільки Європа втратила постачання з Саудівської Аравії, а нафтопереробним заводам потрібно пів року на переналаштування.

За словами експерта, гуртові ціни вже сягнули 70 грн, а продавці притримують пальне, очікуючи подальшого здорожчання. Хоча дефіциту в Україні немає, вартість зростає за світовими котируваннями.

Якщо США та ЄС розпакують стратегічні резерви, ціна може зупинитися на позначці 100 грн. Після відновлення судноплавства очікується відкат до 80 грн, проте повернення до колишніх низьких тарифів експерт паливного ринку не прогнозує.

У Раді закликали паливні компанії не піднімати ціни на бензин

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливний бізнес не підвищувати ціни на пальне, спекулюючи на паніці. Він наголосив, що в умовах війни та масового використання генераторів великі компанії мають не лише заробляти прибуток, а й виявляти соціальну відповідальність.

«Розумію, що це бізнес, а бізнес — це прибуток. Але в країні, де йде війна і половина людей користується генераторами, у такого потужного бізнесу є й соціальна функція», — зазначив він.

За словами нардепа, нинішній стрибок вартості на АЗС лише частково пов’язаний із подіями на Близькому Сході через часовий лаг у постачаннях.

У Раді закликали паливні компанії не піднімати ціни на бензин / © iStock

Гетманцев повідомив, що вже звернувся до Антимонопольного комітету для перевірки ситуації на ринку. Він запевнив, що АМКУ вже опрацьовує це питання, і хоча державні механізми працюють не миттєво, результат розслідування буде невідворотним.

Ціни на АЗС зростають через світове здорожчання нафти та нестабільність у світі, проте дефіциту пального в Україні немає, повідомляють у комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Для захисту ринку Верховна Рада вже ухвалила закон про створення стратегічного резерву нафтопродуктів. Цей запас формуватимуть імпортери й виробники, а використовувати його дозволять лише у кризових ситуаціях для стабілізації ринку.

Наразі цей механізм лише запускається, тому фізичне накопичення пального (зокрема й на базах у ЄС) триватиме певний час. Поки резерв не наповнений, держава контролює ціни через моніторинг ринку, боротьбу зі змовами трейдерів та пошук нових шляхів постачання з Європи.

Паливна криза накрила Німеччину

Через війну на Близькому Сході ціни на пальне в Німеччині також пішли вгору, подекуди перетнувши позначку у 2,4 євро за літр. Як пише видання Bild, найдорожчий бензин зафіксували на трасі A3 неподалік австрійського кордону — там за літр Super просять майже 2,5 євро.

Через відсутність конкуренції на автомагістралях націнка в умовах кризи стала максимально відчутною. Загалом по країні заправлення повного бака лише за кілька днів здорожчало на 6–9 євро.

Аналітики пов’язують стрибок цін із ризиками для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить п’ята частина світової нафти. Будь-яка нестабільність у цьому регіоні миттєво позначається на вартості пального на європейських АЗС.

В Україні різко здорожчав газ

Вартість природного газу в Україні за останні дні підскочила на 20%, сягнувши 27 800 грн за тисячу кубометрів. Це найвищий показник від червня 2025 року, про що свідчать дані котирувань Natural gas ExPro.

Стрибок цін спровокований перебоями з постачанням скрапленого газу (LNG) через конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, Катар та ОАЕ обмежили експорт через загрози танкерам в Ормузькій протоці, що миттєво підняло європейські котирування до трирічного максимуму.

В Україні здорожчав газ

В Україні ситуацію ускладнює високий внутрішній попит: багато трейдерів не сформували запаси на березень заздалегідь. Оскільки більшість приватних видобувників уже розпродала свій ресурс, основними продавцями на біржі залишаються «Укрнафта» та «Укрнафтобуріння». Останні реалізують газ за ціною понад 27 800 грн, що відображає загальну дефіцитну тенденцію на ринку.

Долар «пробив» новий історичний максимум

Нацбанк другий день поспіль оновлює валютні рекорди: на 5 березня офіційний курс долара зросте до 43,71 гривні. Євро також припинило падіння і завтра здорожчає одразу на 38 копійок — до 50,83 гривні, пише «РБК-Україна».

У НБУ пояснюють такі стрибки поєднанням світових і внутрішніх факторів. На глобальні ринки тисне загострення на Близькому Сході, що впливає на настрої інвесторів. Водночас усередині України на початку місяця традиційно зростає попит: банки закуповують валюту після вихідних, а бізнес і населення активніше купують долари через оновлення лімітів та виплату дивідендів.

Попри нові максимуми фахівці запевняють, що приводів для паніки немає. Регулятор переконує, що повністю контролює ситуацію і має достатньо резервів, щоб гасити надмірні коливання.

Чи зросте показник інфляції в Україні

Стрибок цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході неминуче вплине на вартість товарів у супермаркетах, проте ефект не буде миттєвим, пише УНІАН.

Як пояснюють експерти, логістика від складу до магазину займає невелику частку в ціні, а продукти зі старого врожаю вже виготовлені за попередніми тарифами.

За словами фахівців, найбільше здорожчання пального може вдарити по собівартості майбутнього врожаю 2026 року через витрати на посівну. Як зауважив економіст Олег Пендзин, якщо врожай буде багатим, зростання витрат «розмиється» і споживачі його майже не відчують.

Аналітики прогнозують, що ситуація тиснутиме на загальну інфляцію протягом наступних 3–6 місяців. Виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Анатолій Амелін вважає нинішні ціни тимчасовими — вони стабілізуються, щойно розблокують Ормузьку протоку. Водночас він попереджає, що в Україні вартість товарів рідко знижується навіть після того, як причини здорожчання зникають.

