Ціни на бензин б'ють рекорди: паливна криза накрила країну, де багато українських біженців

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.

Про це йдеться в матеріалі Bild.

За даними порталу Benzinpreise, найдорожчою в країні наразі є автозаправка ESSO A3 Donautal West біля міста Пассау. Тут літр бензину Super коштує 2,479 євро, а дизель та бензин Super E10 — 2,419 євро.

АЗС розташована безпосередньо на автомагістралі A3 неподалік австрійського кордону, де проходить великий транзитний потік у напрямку Відня. Через відсутність конкуренції та альтернативних заправок ціни на таких трасових станціях традиційно вищі, а в умовах кризи націнка стає ще відчутнішою.

У результаті заправка 50 літрів бензину Super на цій станції обійдеться водіям майже у 124 євро. Для порівняння, за середньої ціни по країні 1,895 євро за літр такий самий бак коштував би близько 94,75 євро.

За останні дні ціни на пальне в Німеччині помітно зросли: з п’ятниці повний бак подорожчав на 6–9 євро, залежно від типу пального. У деяких містах літр бензину вже перевищив позначку 2 євро.

Аналітики пояснюють подорожчання напруженою ситуацією на Близькому Сході. Будь-які ризики для судноплавства через Ормузьку протоку, через яку транспортується близько 20% світової нафти, миттєво впливають на світові ціни.

Що відбувається з російським експортом нафти

Попри зростання світових цін, Росія не змогла повною мірою скористатися ситуацією, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

На експорт нафти вплинули удари українських безпілотників і складні погодні умови, які порушили роботу ключових портів і терміналів.

Зокрема, нафтотермінал Шесхарис у порту Новоросійськ призупинив відвантаження після атаки дрона, що спричинила пожежу на паливному складі та пошкодження інфраструктури. Через це об’єкт, який зазвичай експортує близько 500 тисяч барелів нафти на добу, тимчасово не працює.

Крім того, сильні льодові умови у балтійських портах Приморськ і Усть-Луга обмежили можливості перевантаження нафти. Додатково ситуацію ускладнюють європейські перевірки танкерів так званого “тіньового флоту”, який використовують для транспортування російської нафти.

У результаті російські експортери не змогли швидко збільшити поставки, навіть попри різке зростання цін на нафту на тлі ескалації конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Водночас на Далекому Сході ситуація виглядає стабільнішою: за даними трейдерів, у березні порт Козьміно може експортувати близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що наближається до рекордних показників.

Нагадаємо, що за останні дві доби ціни на бензин в Україні раптово злетіли. Напередодні, вартість бензину піднялася ще на 2 гривні за літр, а 2 березня — паливо здорожчало на 1 гривню. Експерт Куюн зауважує, що подальше здорожчання вартості пального до 70 гривень за літр не відбуватиметься. Ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.