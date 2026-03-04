Літак Януковича в центрі подій: як російська еліта терміново залишає Близький Схід

Літак / © Pixabay

На тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану російська політична та бізнесова еліта розпочала термінову евакуацію з Близького Сходу. Для повернення до Москви використовуються елітні бізнес-джети, серед яких зафіксовано борт, що безпосередньо пов’язують із колишнім президентом-втікачем України Віктором Януковичем.

Про це повідомляє російське опозиційне медіа «Агенство. Новости».

З початку березня щонайменше 11 приватних літаків з російською реєстрацією здійснили перельоти з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів до столиці РФ. За даними авіаційних радарів, один із бізнес-джетів, що прибув до оманського міста Сухар, — це Dassault Falcon 900C із бортовим номером RA-09617 (раніше мав українську реєстрацію UR-CRD).

Dassault Falcon 900C / © Фото з відкритих джерел

Цей літак у медійному та політичному просторі відомий як «борт Януковича». За наявною інформацією, колишній президент України регулярно користувався цим судном.

Саме на цьому літаку 7 березня 2022 року Віктор Янукович прибував до Білорусі під час проведення російсько-українських переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Наразі борт залучено до логістичної мережі з вивезення російських VIP-персон із зони конфлікту.

До процесу евакуації також залучені державні ресурси Росії. Аналітики зафіксували, що 2 березня до аеропорту Сухар прибув літак державної корпорації «Роскосмос» Ту-204-300 (бортовий номер RA-64053), розрахований на 53 пасажирських місця.

Організацією цих перельотів займається російська компанія GetJet. Квиток на вивізний рейс на початку березня коштував до 20 тисяч євро. Представники компанії у спілкуванні з клієнтами підтверджують, що польоти виконуються саме літаком Роскосмосу.

Окрім борту Януковича та літаків Роскосмосу, у VIP-евакуації беруть участь повітряні судна російських компаній Dexter Taxi та «Сєвєро-запад», які спеціалізуються на приватних бізнес-перевезеннях. Вони здійснили рейси з Оману до Москви 3 березня.

Журналісти також зафіксували використання літака Bombardier Global 5000 (авіакомпанія Rusjet), яким раніше користувалися родини віцепрем’єра РФ Дениса Мантурова та акціонера USM Holdings Алішера Усманова. Ще один борт, Mitsubishi Challenger 850, що вилетів з Дубая 2 березня, аналітики пов’язують із родиною колишнього секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

До слова, раніше російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, після ударів США та Ізраїлю по Ірану чимало аналітиків заговорили про ослаблення позицій Москви на Близькому Сході. Втім, як зауважує Forbes, ситуація може виявитися значно складнішою — і навіть вигіднішою для Кремля.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров обмежився публічними заявами підтримки Тегерана, уникаючи глибшого втручання. Така позиція, за оцінками експертів, свідчить про тактику «стратегічного балансування»: Москва зберігає контакт з Іраном, але не бере на себе прямих зобов’язань.

Попри укладений 20-річний договір про партнерство, документ не передбачає військового союзу. До того ж залежність РФ від Ірану суттєво зменшилася: після початку повномасштабної війни проти України Росія налагодила власне виробництво безпілотників та створила альтернативні механізми обходу санкцій.