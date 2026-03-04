Gorillaz опинилися в центрі скандалу через російську мову в новій пісні

Gorillaz / © Associated Press

Британський віртуальний гурт Gorillaz опинився в центрі обговорень після релізу свого нового студійного альбому The Mountain, який вийшов 27 лютого. В одній із композицій платівки шанувальники почули фразу російською мовою, що спричинило хвилю реакцій у соцмережах.

Йдеться про трек «Delirium». У ньому використано запис голосу покійного британського поета й музиканта Марка Едварда Сміта. А на другій хвилині треку з’являється ще один персонаж — невідомий голос вимовляє російською: «Привіт, мене звати Влад, і я — зубна фея».



Окрім англійської, в альбомі звучать також хінді, іспанська, арабська та йоруба. Водночас гурт не пояснив, хто саме озвучив російськомовний фрагмент і з якою метою його додали. Серед авторів пісні зазначено ім’я Vlad, однак жодних деталей про цього учасника команда не розкрила.

Частина українських слухачів розкритикувала використання російської мови в нинішньому контексті війни. Додаткове обурення викликала новина про участь Gorillaz у фестивалі «Park Live», що запланований на серпень 2026 року в Алмати. У соцмережах звертають увагу на зв’язки організаторів із російським концертним ринком, а також на те, що захід асоціюють із подією, раніше відомою як російський фестиваль, який згодом перенесли до Казахстану. Серед партнерів називають компанію «Яндекс», що неодноразово ставала об’єктом критики через інформаційну політику під час війни.



Водночас нагадаємо, що Gorillaz має у своєму доробку численні відзнаки, зокрема премії «Греммі» та «MTV», а також внесений до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший віртуальний гурт.

У березні 2022 року музиканти публічно висловили підтримку Україні, зазначивши, що їхня любов з українським народом, проте і з тими росіянами, які виступають проти війни. Новий реліз і майбутній виступ у Казахстані знову повернули колектив у центр суспільної дискусії.

Нагадаємо, актор, якого світ пам’ятає за роллю у «Пуститися берега», раптово знявся в проєкті росіян, які відмовчуються про війну в Україні.