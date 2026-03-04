Стінг закликав Росію звільнити українських артистів: "В ім’я людяності та музики"

Стінг / © Associated Press

Британський співак і автор пісень Стінг виступив із публічним зверненням щодо українських музикантів, які вже кілька років перебувають у російському полоні. Артист записав відео, в якому попросив звільнити цивільних діячів культури, наголосивши, що вони не брали участі у бойових діях.

За словами музиканта, йдеться про 21 людину, захоплену в Маріуполі понад два роки тому. Частину з них уже вдалося повернути завдяки зусиллям міжнародної спільноти, однак дев’ятеро досі залишаються за ґратами. Відео із закликом оприлюднила ініціатива Культурні сили у соцмережах.

У зверненні Стінг представився як музикант і підкреслив, що його прохання ґрунтується не на політиці, а на спільних гуманітарних цінностях. Він закликав звільнити полонених:

«Привіт, мене звати Стінг. Я музикант. Зараз 21 музикант, що не брали участі у бойових діях, перебувають у полоні. Їх захопили в полон у Маріуполі два з половиною роки тому, і вони досі ув’язнені. В ім’я нашої спільної людяності, в ім’я музики, будь ласка, звільніть їх», — сказав Стінг.

Артист послідовно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення, відмовившись від виступів дотичних до країні-агресора та регулярно закликаючи міжнародну спільноту допомагати Україні перемогти у війні.

Нагадаємо, зірка «Володаря перснів» підтримав Україну в роковини повномасштабного вторгнення. Ієн Маккелен зворушливо зачитав поезію військового ЗСУ.