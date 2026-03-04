Дивні плями на руках Трампа з’явилися знову: у Білому домі дали нове пояснення

Дональд Трамп / © Associated Press

У президента США Дональда Трампа знову помітили пляму на руці, що вкотре спричинило обговорення його здоров’я. У Білому домі пояснили, що йдеться про звичайний синець.

Про це йдеться в матеріалі Bild.

У президента США Дональда Трампа знову помітили пляму на руці. / © Bild

Цього разу слід з’явився на лівій руці політика. За словами прессекретарки Трампа Керолайн Левітт, президент 22 січня вдарився тильною стороною руки об край столу під час підписання документів щодо створення так званої “Ради миру”.

Церемонія відбулася під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де Трамп разом із представниками ще 19 країн підписав установчий документ нової міжнародної структури. За задумом президента США, ця організація має стати альтернативою ООН у врегулюванні глобальних конфліктів.

Що передувало

Раніше Трамп з’явився на церемонії вручення Медалі Пошани в Білому домі з помітною червоною плямою на шиї, схожою на висип або екзему. Це також спричинило нову хвилю обговорень щодо стану його здоров’я.

Чутки посилилися після форуму в Давосі, коли на руках американського президента помітили синці.

Водночас деякі експерти намагаються пояснити можливі причини таких симптомів. Зокрема, фізіотерапевт Адам Джеймс припустив у програмі The David Pakman Show, що подібні прояви можуть бути пов’язані з неврологічними порушеннями. За його словами, одним із можливих варіантів є лобно-скронева деменція, яка належить до прогресуючих захворювань.

Нагадаємо, що раніше Трамп відповів, чи забув про Україну на тлі війни з Іраном.