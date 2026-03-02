На шиї Трампа помітили загадкову червону пляму (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп з’явився на церемонії вручення Медалі Пошани в Білому домі з помітною червоною плямою на правій стороні шиї. Вона була схожою на висип або екзему.

Про це пише Forbes.

Це вчергове викликало занепокоєння щодо здоров’я Трампа. Проте він завжди запевняв, що перебуває в чудовій формі.

Трамп вийшов до журналістів у Білому домі з червоною плямою на шиї / © Associated Press

Нагадаємо, нові чутки про те, що у президента США не все так добре зі здоров’ям, з’явилися після Міжнародного економічного форуму в Давосі, коли на його руках помітили видимі синці.

Ліцензований фізіотерапевт із 14-річним стажем Адам Джеймс поділився думкою в програмі The David Pakman Show на YouTube-каналі, що у очільника Білого дому може бути за діагноз.

Джеймс припускає, що симптоми Трампа, напевно, прогресують швидше й потенційно в нього є всього 2-4 роки життя.

Фізіотерапевт також не виключив, що у Трампа є деякі тривожні неврологічні симптоми, які, зокрема, можуть вказувати і на лобно-скроневу деменцію. Після встановлення діагнозу, це прогресуюче захворювання зазвичай має тривалість життя від 7 до 12 років.

Зазначимо також, що під час церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня у Пентагоні ЗМІ зафіксували помітну асиметрію обличчя Трампа.