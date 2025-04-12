Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 11 квітня поточного року пройшов плановий медичний огляд. Обстеження відбулося у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд.

Про це повідомляє Associated Press.

78-річний Трамп, який у січні став найстаршим президентом в історії США на момент інавгурації, провів майже п’ять годин у медичному центрі, проходячи, за його словами, «усі можливі обстеження, які тільки можна уявити».

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«Я був там досить довго», — сказав Трамп. — «Гадаю, я показав себе дуже добре».

Попри тривалу критику на адресу попередника Джо Байдена щодо його фізичного та розумового стану, сам Трамп регулярно приховує базову інформацію про власне здоров’я, уникаючи традиційної для президентів відкритості в медичних питаннях. Він заявив, що, на його думку, медичний звіт від лікаря буде готовий у неділю, хоча, якщо враховувати попередній досвід, у ньому навряд чи буде щось більше, ніж загальні похвали та мінімум конкретики.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт під час огляду повідомила, що «висновок від особистого лікаря Білого дому» про стан здоров’я президента буде оприлюднений «як тільки це стане можливим» і пообіцяла, що він буде змістовним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США затримали "Містера Сатану", який погрожував вбивством Трампу та Маску.