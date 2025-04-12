Трамп прошел проверку здоровья - подробности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 11 апреля текущего года прошел плановое медицинское освидетельствование. Обследование прошло в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

Об этом сообщает Associated Press .

78-летний Трамп, ставший в январе старейшим президентом в истории США на момент инаугурации, провел почти пять часов в медицинском центре, проходя, по его словам, «все возможные обследования, которые только можно представить».

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"Я был там довольно долго", - сказал Трамп. – «Думаю, я показал себя очень хорошо».

Несмотря на длительную критику в адрес предшественника Джо Байдена по поводу его физического и умственного состояния, сам Трамп регулярно скрывает базовую информацию о собственном здоровье, избегая традиционной для президентов открытости в медицинских вопросах. Он заявил, что, по его мнению, медицинский отчет от врача будет готов в воскресенье, хотя, если учитывать предыдущий опыт, в нем вряд ли будет нечто большее, чем общие похвалы и минимум конкретики.

Пресссекретарь Белого дома Каролин Левитт во время осмотра сообщила, что «вывод от личного врача Белого дома» о состоянии здоровья президента будет обнародован «как это станет возможным» и пообещала, что он будет содержательным.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США задержали "Мистера Сатану" , который угрожал убийством Трампа и Маску.