Путин закончил разговор со спецпосланником Трампа: о чем говорили

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным / © Associated Press

Реклама

Вечером в пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге завершился разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с американским бизнесменом Стивом Уиткоффом, являющимся спецпосланником президента США Дональда Трампа.

Как сообщают российские пропагандисты, разговор длился около 4,5 часов.

Темой разговора называют «аспекты украинского урегулирования».

Реклама

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, посещавший Вашингтон как посланник Путина, назвал сегодняшние переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом "продуктивными".

Других подробностей этого разговора пока не было.

Известно, что встреча проходила в президентской библиотеке на Сенатской площади Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Reuters сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Трампу требование Кремля - Россия хочет получить четыре украинских региона. При этом он сказал, что это самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине.