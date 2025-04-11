Путін закінчив розмову зі спецпосланцем Трампа: про що говорили

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів переговори з Путіним / © Associated Press

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Увечері в п’ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі завершилася розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна із американським бізнесменом Стівом Віткоффом, який є спецпосланцем президента США Дональда Трампа.

Як повідомляють російські пропагандисти, розмова тривала близько 4,5 годин.

Темою розмови називають «аспекти українського врегулювання».

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Глава РФПІ Кирило Дмитрієв, який відвідував Вашингтон як посланець Путіна, назвав сьогоднішні переговори зі спецпосланцем президента США Віткоффом “продуктивними”.

Інших подробиць цієї розмови наразі не було.

Відомо, що зустріч відбувался у президенській бібліотеці на Сенатській площі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф передав Трампу вимогу Кремля — Росія хоче отримати чотири українські регіони. При цьому він сказав, що це найшвидший спосіб досягти припинення вогню в Україні.