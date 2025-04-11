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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін закінчив розмову зі спецпосланцем Трампа: про що говорили

Президент держави-агресорки спілкувався з американським гостем майже 4,5 години.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і Віткофф

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів переговори з Путіним / © Associated Press

Увечері в п’ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі завершилася розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна із американським бізнесменом Стівом Віткоффом, який є спецпосланцем президента США Дональда Трампа.

Як повідомляють російські пропагандисти, розмова тривала близько 4,5 годин.

Темою розмови називають «аспекти українського врегулювання».

Глава РФПІ Кирило Дмитрієв, який відвідував Вашингтон як посланець Путіна, назвав сьогоднішні переговори зі спецпосланцем президента США Віткоффом “продуктивними”.

Інших подробиць цієї розмови наразі не було.

Відомо, що зустріч відбувался у президенській бібліотеці на Сенатській площі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф передав Трампу вимогу Кремля — Росія хоче отримати чотири українські регіони. При цьому він сказав, що це найшвидший спосіб досягти припинення вогню в Україні.

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