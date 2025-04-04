Переговори Віткоффа і Дмитрієва про припинення вогню: чого тепер очікують США

Російський переговірник Кирило Дмитрієв / © Associated Press

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Після переговорів у Вашингтоні про припинення вогню США тепер очікують, коли російський переговірник Кирило Дмитрієв доповість президенту РФ Володимиру Путіну, перш ніж сторони зможуть перейти до наступних кроків.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Нагадаємо, 2 та 3 квітня спеціальний представник США Стів Віткофф та Дмитрієв провели зустрічі уВашингтоні. Це сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування Путіним через відсутність прогресу в переговорах щодо припинення вогню у війні проти України.

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За даними джерела, США наразі очікують, коли Дмитрієв доповість Путіну, перш ніж сторони зможуть перейти до наступних кроків.

Після зустрічей російський переговірник заявив журналістам, що «Стів дійсно зосереджений на пошуку рішень».

«Є розуміння того, як ми можемо перейти до фіналізації угоди, і було багато обговорень у цьому напрямку», — додав Дмитрієв.

Нагадаємо, 3 квітня Дмитрієв також заявив, що на переговорах у Вашингтоні було досягнуто «значного прогресу» щодо домовленості про припинення вогню.