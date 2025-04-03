Припинення вогню в Україні: Кая Каллас оцінила терміни

Кая Каллас.

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Агресорці Росії потрібно поставити дедлайн для відповіді щодо позиції у питанні повного припинення вогню в Україні.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас інтерв'ю “Радіо Свобода”.

Дипломатка наголосила, що Україна вже погодилася на припинення вогню три тижні тому. Втім, досі світ не побачив “жодних позитивних ознак з боку Росії”.

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“Вони (РФ - Ред.) просто граються в ігри. Я думаю, що було б дуже добре поставити їм чіткий дедлайн, коли вони повинні відповісти, яка їхня позиція, і дійсно продемонструвати добру волю, що вони також хочуть миру. Зрозуміло, що українці цього хочуть", - відповіла Каллас на запитання про те, наскільки реалістичним є припущення президента Фінляндії Александра Стубба про можливе повне припинення вогню 20 квітня.

Нагадаємо, Кая Каллас зробила заяву про переговори щодо України. За її словами, будь-яка угода не може працювати без виконання європейцями своїх зобов'язань.

Дата публікації 08:45, 02.04.25 Кількість переглядів 55 Що підле задумала Росія на весну та літо? Одна ніч без «Шахедів»!