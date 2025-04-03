Переговори щодо України: Кая Каллас зробила заяву

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що очікує на участь Європи в переговорах про мир в Україні

Про це політик сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода" .

За її словами, будь-яка угода не може працювати без виконання європейцями своїх зобов'язань. Особливо, наголосила Каллас, "коли йдеться про реальні переговори щодо Європи".

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"Важливо пам'ятати, що Росія не повинна впливати на те, як ми будуємо наші можливості безпеки, тому що Європа не атакує Росію. Росія нападає на своїх сусідів, тому ми обговорюємо наші можливості щодо безпеки. Але коли йдеться про переговори щодо України, то очевидно, що Європа має бути за столом переговорів, тому що нас також непокоїть, що з нас турбує", наголосила Каллас.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс зробив потужну заяву про терміни вступу України до ЄС.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 372 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента