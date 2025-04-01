Трамп висловився про причину війни в Україні: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив свою думку про те, чому “фюрер” Путін напав на Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

“Думаю, що вступ до НАТО для України - це питання дуже віддаленої перспективи. Путін вже казав їм: ви не вступите до НАТО. І, може, саме це й стало причиною початку війни”, - сказав очільник Білого дому.

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Зауважимо, що під час розмови з журналістами торкнувся теми корисних копалин України. Трамп повідомив, мовляв, від преси почув про те, що нібито Київ заявив: “Ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО". Або щось на кшталт цього”. Втім, за словами американського лідера, “це ніколи не обговорювалося”.

Нагадаємо, Трамп висловив упевненість, що диктатор РФ Володимир Путін погодиться на припинення війни. Він зазначив, що немає бажання вводити мита на російську нафту, про що говорив раніше.

Дата публікації 18:31, 31.03.25 Кількість переглядів 109 Трамп біситься через Путіна! Погрожує і Зеленському! Послухайте нові заяви президента США!