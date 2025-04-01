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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5732
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1 хв

Трамп висловився про причину війни в Україні: деталі

Президент США вважає, що вступ до НАТО для України - питання дуже віддаленої перспективи.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив свою думку про те, чому “фюрер” Путін напав на Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

“Думаю, що вступ до НАТО для України - це питання дуже віддаленої перспективи. Путін вже казав їм: ви не вступите до НАТО. І, може, саме це й стало причиною початку війни”, - сказав очільник Білого дому.

Зауважимо, що під час розмови з журналістами торкнувся теми корисних копалин України. Трамп повідомив, мовляв, від преси почув про те, що нібито Київ заявив: “Ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО". Або щось на кшталт цього”. Втім, за словами американського лідера, “це ніколи не обговорювалося”.

Нагадаємо, Трамп висловив упевненість, що диктатор РФ Володимир Путін погодиться на припинення війни. Він зазначив, що немає бажання вводити мита на російську нафту, про що говорив раніше.

Дата публікації
Кількість переглядів
5732
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