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Трамп высказался о причине войны в Украине: детали
Президент США считает, что вступление в НАТО для Украины, – вопрос очень отдаленной перспективы.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое мнение о том, почему "фюрер" Путин напал на Украину.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
"Думаю, что вступление в НАТО для Украины - это вопрос очень отдаленной перспективы. Путин уже говорил им: вы не вступите в НАТО. И, может быть, именно это и стало причиной начала войны", - сказал глава Белого дома.
Заметим, что во время разговора с журналистами затронул тему полезных ископаемых Украины. Трамп сообщил, мол, от прессы услышал о том, что якобы Киев заявил: "Мы заключим это соглашение, только если вступим в НАТО". Или что-то вроде этого". Впрочем, по словам американского лидера, "это никогда не обсуждалось".
Напомним, Трамп выразил уверенность, что диктатор РФ Владимир Путин согласится на прекращение войны. Он отметил, что нет желания вводить пошлины на российскую нефть, о чем говорил ранее.