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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 2 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к валюте.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Курс валют на 2 апреля 2025 года. / © pixabay.com

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 2 апреля. Доллар потерял 5 коп. Тем временем евро уменьшился на 22 коп. Злотый – на 6 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,34 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,60 (-22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,65(-6 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, каким будет курс доллара в первую неделю апреля. Ситуация будет относительно устойчивой.

Дата публикации
Количество просмотров
63
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