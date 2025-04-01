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Курс валют на 2 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 2 апреля. Доллар потерял 5 коп. Тем временем евро уменьшился на 22 коп. Злотый – на 6 коп.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США – 41,34 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,60 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,65(-6 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, каким будет курс доллара в первую неделю апреля. Ситуация будет относительно устойчивой.