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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1427
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты продвинулись в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле населенного пункта Срибное, что на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

«Враг продвинулся у Серебряного», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских сил обороны.

Мы ранее информировали, что в Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.

Дата публикации
Количество просмотров
1427
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