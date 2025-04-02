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Оккупанты продвинулись в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле населенного пункта Срибное, что на Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
«Враг продвинулся у Серебряного», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских сил обороны.
Мы ранее информировали, что в Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.