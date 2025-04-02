Оккупанты продвинулись в Донецкой области — DeepState

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле населенного пункта Срибное, что на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

«Враг продвинулся у Серебряного», — говорится в сообщении.

Реклама

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что положение российских войск на правом берегу реки Оскол в Харьковской области становится все более сложным вызовом для украинских сил обороны.

Мы ранее информировали, что в Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.