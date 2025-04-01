ВСУ стабилизировали фронт на одном из ключевых направлений: подробности

Украинские военные ведут активную оборону и контратакуют на Покровском направлении, останавливая попытки оккупантов прорваться вперед / © Getty Images

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В Покровском направлении Вооруженные силы Украины ведут активные контратаки и отражают позиции врага.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий.

По его словам, продвижение окупантов почти отсутствует, хотя они продолжают атаковать.

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"Есть участки, где Силы обороны смогли отразить позиции. Проводя контратаки, как только появляется возможность, пытаемся занять более выгодные рубежи. Это происходит активно и эффективно", – подчеркнул офицер.

Он также отметил, что на Покровском направлении враг несет значительные потери и вынужден бросать в бой все доступные силы и средства.

"Вчера россияне пытались применить для штурма бронетехнику – танки и БМП, но все эти попытки были успешно отражены. Каждый день на этом направлении погибает от 300 до 400 окупантов, а иногда и больше", – подчеркнул Цехоцкий.

Напомним, по словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, Россия готовит новое наступление в Сумской, Харьковской и юге Украины. Враг концентрирует силы, но не имеет дополнительных резервов, которые могли бы усилить наступательные действия.