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- Війна
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ЗСУ стабілізували фронт на одному з ключових напрямків: подробиці
Покровський напрямок є ключовим для Кремля, і Путін прагне будь-якою ціною досягти там успіху. Однак зараз окупантам це не вдається, і ЗСУ продовжують стримувати ворожий натиск.
На Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.
Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.
За його словами, просування окупантів майже відсутнє, хоча вони продовжують атакувати.
"Є ділянки, де Сили оборони змогли відбити позиції. Проводячи контратаки, як тільки з’являється можливість, намагаємося зайняти більш вигідні рубежі. Це відбувається активно та ефективно", – наголосив офіцер.
Він також зазначив, що на Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат та змушений кидати в бій усі доступні сили та засоби.
"Вчора росіяни намагалися застосувати для штурму бронетехніку – танки та БМП, але всі ці спроби були успішно відбиті. Щодня на цьому напрямку гине від 300 до 400 окупантів, а іноді й більше", – підкреслив Цехоцький.
Нагадаємо, за словами ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, Росія готує новий наступ на Сумщині, Харківщині та півдні України. Ворог концентрує сили, але не має додаткових резервів, які могли б посилити наступальні дії.