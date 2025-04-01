ЗСУ стабілізували фронт на одному з ключових напрямків: подробиці

Українські військові ведуть активну оборону та контратакують на Покровському напрямку, зупиняючи спроби окупантів прорватися вперед / © Getty Images

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На Покровському напрямку Збройні сили України ведуть активні контратаки та відбивають позиції ворога.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.

За його словами, просування окупантів майже відсутнє, хоча вони продовжують атакувати.

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"Є ділянки, де Сили оборони змогли відбити позиції. Проводячи контратаки, як тільки з’являється можливість, намагаємося зайняти більш вигідні рубежі. Це відбувається активно та ефективно", – наголосив офіцер.

Він також зазначив, що на Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат та змушений кидати в бій усі доступні сили та засоби.

"Вчора росіяни намагалися застосувати для штурму бронетехніку – танки та БМП, але всі ці спроби були успішно відбиті. Щодня на цьому напрямку гине від 300 до 400 окупантів, а іноді й більше", – підкреслив Цехоцький.

Нагадаємо, за словами ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, Росія готує новий наступ на Сумщині, Харківщині та півдні України. Ворог концентрує сили, але не має додаткових резервів, які могли б посилити наступальні дії.