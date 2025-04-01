Як і для чого білити дерева вапном з мідним купоросом

Побілка дерев вапном з мідним купоросом

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Побілка дерев вапном із додаванням мідного купоросу є важливим агротехнічним заходом, що забезпечує захист плодових та декоративних дерев від різних несприятливих факторів.

Навіщо потрібна побілка дерев вапном із мідним купоросом

Захист від хвороб та шкідників. Мідний купорос, що входить до складу побілки, є ефективним фунгіцидом, який знищує спори грибків та перешкоджає розвитку таких захворювань, як парша, моніліоз та різні види плямистостей.​ Запобігання сонячним опікам та морозобоїнам. Біла поверхня відбиває сонячні промені, що зменшує нагрівання кори вдень і різкі перепади температури між днем та ніччю, особливо в зимово-весняний період. Це допомагає уникнути утворення тріщин та пошкоджень кори.​ Захист від комах-шкідників. Побілка створює бар’єр для багатьох комах, які відкладають яйця або зимують у корі дерев.​

Як розводити мідний купорос з вапном для побілки дерев

Існує декілька перевірених рецептів приготування побілки з використанням вапна та мідного купоросу:

Класичний розчин

3 кг гашеного вапна,

10 л води,

500 г мідного купоросу.​

Спочатку мідний купорос розчиняють у гарячій воді, потім додають гашене вапно і ретельно перемішують до однорідної консистенції.

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Розчин з додаванням глини та гною

2 кг гашеного вапна,

10 л води,

1 кг жирної глини; ,

1 лопата перепрілого гною,

250 г мідного купоросу.​

Спосіб приготування:

Розчиніть 250 г мідного купоросу в невеликій кількості гарячої води, ретельно перемішуючи до повного розчинення.​ У великій ємності розчиніть 2 кг гашеного вапна в 10 л води, доводячи суміш до однорідної консистенції.​ Додайте до вапняного розчину 1 кг жирної глини та 1 лопату перепрілого гною, ретельно перемішуючи.​ Влийте попередньо розчинений мідний купорос у основний розчин, постійно помішуючи для рівномірного розподілу компонентів.​ Дайте суміші настоятися протягом 2-3 годин перед використанням.​

Такий підхід до приготування розчину забезпечує ефективний захист дерев від хвороб та шкідників, а також покращує адгезію побілки до кори.

Розчин з додаванням клею для кращої адгезії

У рецепті розчину з додаванням казеїнового клею мідний купорос зазвичай не використовується, оскільки головна мета цього складу — покращення прилипання побілки до кори та захист від змивання дощем. Якщо ж потрібно поєднати фунгіцидні властивості мідного купоросу та клейову основу, його можна додати окремо. У такому випадку мідний купорос спочатку розчиняють у невеликій кількості гарячої води, а потім вливають у загальний розчин після змішування вапна та клею. Якщо ж основна мета — саме захист від хвороб та шкідників, краще використовувати класичний розчин із мідним купоросом без клею.

Рецепт розчину

10 л води; ​

2,5 кг гашеного вапна; ​

500 г мідного купоросу

200 г казеїнового клею.​

Спосіб приготування

Мідний купорос розчиніть у невеликій кількості гарячої води.​ В окремій ємності змішайте гашене вапно з водою до однорідної консистенції.​ Додайте розчинений мідний купорос до вапняного розчину, ретельно перемішуючи.​ Введіть казеїновий клей, забезпечуючи рівномірне змішування всіх компонентів.​

Які коли білити дерева

Перед побілкою необхідно очистити стовбури та основи гілок від старої кори, моху та лишайників. Це можна зробити за допомогою дерев’яного шпателя або жорсткої щітки.

Побілку наносять рівномірним шаром на стовбури та нижні гілки дерев за допомогою кисті або розпилювача. Важливо забезпечити покриття всіх поверхонь, особливо тріщин та інших ушкоджень кори.​

Оптимальним є проведення побілки двічі на рік: восени (жовтень-листопад) та навесні (березень-квітень). Осіння побілка захищає дерева в зимовий період, а весняна оновлює захисний шар після зимових опадів та підготовлює дерева до активного росту.​

Для побілки молодих дерев рекомендується використовувати менш концентровані розчини, щоб уникнути пошкодження ніжної кори.​

При роботі з мідним купоросом слід дотримуватися заходів безпеки: використовувати рукавички, захисні окуляри та уникати потрапляння розчину на шкіру та в очі.​