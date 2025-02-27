Як обрізати плодові дерева навесні: основні правила, схема

Садівники розповіли, які гілки потрібно зрізати під час обрізання саду навесні

Весняна обрізка дерев є важливим етапом догляду за садом, що сприяє здоров'ю рослин та підвищенню їхньої продуктивності. Правильне видалення певних гілок забезпечує оптимальне формування крони, покращує проникнення світла та повітря, а також запобігає розвитку хвороб.

Основні принципи весняної обрізки

Перш ніж розпочати обрізку, важливо ознайомитися з базовими принципами:

Обрізку слід проводити ранньою весною, після завершення сильних морозів, але до початку активного сокоруху. Це мінімізує стрес для дерева та сприяє швидкому загоєнню ран.

Використовуйте гострі та чисті інструменти, такі як секатори, ножівки та садові ножі. Інструменти, які використовуються для обрізки, обов'язково повинні бути заточені й продезінфіковані. В іншому випадку ви ризикуєте не тільки завдати дереву зайву травму, але і інфікувати місце пошкодження.

Зрізи повинні бути гладкими та косими, виконаними над брунькою, спрямованою назовні від крони. Це стимулює ріст нових пагонів у бажаному напрямку.

Експерти розповіли, які гілки потрібно видаляти під час весняного обрізання саду.

Схема обрізки дерев, фото// Фото: floriumflowers / Instagram

Які правильно обрізати дерева, які гілки

1. Гілки, що конкурують

Це такі гілки, що ростуть паралельно або дуже близько одна до одної, змагаючись за ресурси, такі як світло, вода та поживні речовини. Така конкуренція може призвести до ослаблення обох гілок та загущення крони. Під час обрізки слід видалити слабшу або менш перспективну гілку, залишаючи ту, що має кращу структуру та розташування.

2. Деформовані гілки

Деформовані гілки мають неправильну форму, можуть бути викривленими або скрученими. Такі гілки часто є результатом пошкоджень або неправильного росту. Вони можуть перешкоджати нормальному розвитку дерева та створювати нерівномірний розподіл ваги, що підвищує ризик зламів. Рекомендується видаляти деформовані гілки, щоб забезпечити правильне формування крони та рівномірний розподіл навантаження.

3. Гілки, що виросли з одного місця

Коли декілька гілок виростають з одного вузла або точки на стовбурі, це може призвести до загущення крони та нерівномірного розподілу поживних речовин. Такі гілки часто конкурують між собою, послаблюючи загальний стан дерева. Рекомендується залишити одну найсильнішу гілку, а інші видалити, щоб забезпечити оптимальний ріст та розвиток.

4. Гілки з вузьким місцем кріплення

Гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом, мають вузьке місце кріплення. Таке з'єднання є слабким і підвищує ризик зламів, особливо під час сильного вітру або під вагою плодів. Видалення таких гілок допомагає запобігти можливим пошкодженням та сприяє формуванню міцної структури дерева.

5. "Водяні" порослі у кроні

"Водяні" порослі – це пагони, що з'являються всередині крони й спрямовані вертикально вгору. Вони не дають плодів, але активно споживають поживні речовини, послаблюючи дерево. Їх видаляють, щоб спрямувати ресурси на розвиток плодючих гілок і покращити освітлення всередині крони.

6. Поросль, що росте від основи дерев.

Поросль, що росте від основи дерева, з'являється з кореневої системи або нижньої частини стовбура. Вона не приносить користі, оскільки відбирає поживні речовини в основного дерева. Таку поросль потрібно регулярно видаляти, щоб дерево залишалося сильним і здоровим.

7. Гілки, що перехрещуються.

Гілки, які перетинаються або труться одна об одну, можуть спричиняти пошкодження кори, створюючи вхідні ворота для інфекцій. Тертя між гілками також може призвести до утворення ран та ослаблення структури дерева. Видалення однієї з перехрещених гілок допомагає запобігти цим проблемам та підтримувати здоров'я рослини.

8. Зламані гілки

Зламані гілки виникають внаслідок механічних пошкоджень, таких як сильний вітер, снігопади або фізичний вплив. Вони можуть стати джерелом інфекцій та шкідників, оскільки пошкоджені ділянки є вразливими для проникнення патогенів. Видалення зламаних гілок допомагає запобігти поширенню хвороб та підтримувати здоров'я дерева.

9. Гілки, що ростуть до центру дерева

Гілки, спрямовані всередину крони, загущують її, перешкоджаючи вільному проникненню світла та повітря. Це створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань та шкідників. Видалення таких гілок покращує вентиляцію та освітленість всередині крони, сприяючи здоровому росту дерева.

10. Загущені гілки

Загущені гілки — це ті, що ростуть надто близько одна до одної, створюючи надмірну густоту крони. Це може призвести до обмеженого проникнення світла та повітря, що сприяє розвитку хвороб та знижує врожайність. Проріджування таких гілок забезпечує кращу циркуляцію повітря та доступ світла, що позитивно впливає на здоров'я та продуктивність дерева.

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