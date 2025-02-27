Как обрезать плодовые деревья весной: основные правила, схема

Садоводы рассказали, какие ветки нужно срезать во время обрезки сада весной

Весенняя обрезка деревьев является важным этапом ухода за садом, способствующим здоровью растений и повышению их продуктивности. Правильное удаление определенных ветвей обеспечивает оптимальное формирование кроны, улучшает проникновение света и воздуха, а также предотвращает развитие болезней.

Основные принципы весенней обрезки

Прежде чем приступить к обрезке, важно ознакомиться с базовыми принципами:

Обрезку следует проводить ранней весной после завершения сильных морозов, но до начала активного сокодвижения. Это минимизирует стресс для дерева и способствует быстрому заживлению ран.

Используйте острые и чистые инструменты, такие как секаторы, ножовки и садовые ножи. Инструменты, используемые для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву излишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Срезы должны быть гладкими и косыми, выполненными над почкой, направленной кнаружи от кроны. Это стимулирует рост новых побегов в желаемом направлении.

Эксперты рассказали, какие ветки нужно удалять во время весенней обрезки сада.

Схема обрезки деревьев, фото// Фото: floriumflowers/Instagram

Какие правильно обрезать деревья, какие ветки

1. Ветви, конкурирующие

Это такие ветви, которые растут параллельно или очень близко друг к другу, борясь за ресурсы, такие как свет, вода и питательные вещества. Такая конкуренция может привести к ослаблению обеих ветвей и загущению кроны. Во время обрезки следует удалить более слабую или менее перспективную ветвь, оставляя лучшую структуру и расположение.

2. Деформированные ветви

Деформированные ветви имеют неправильную форму, могут быть искривлены или скручены. Такие ветви часто являются результатом повреждений или неправильного роста. Они могут препятствовать нормальному развитию дерева и создавать неравномерное деление веса, что повышает риск изломов. Рекомендуется удалять деформированные ветви, чтобы обеспечить правильное формирование кроны и равномерное распределение нагрузки.

3. Ветви, выросшие из одного места

Когда несколько ветвей произрастают из одного узла или точки на стволе, это может привести к загущению кроны и неравномерному распределению питательных веществ. Такие ветви часто конкурируют между собой, ослабляя общее состояние дерева. Рекомендуется оставить одну сильнейшую ветвь, а другие удалить, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие.

4. Ветви с узким местом крепления

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют узкое место крепления. Такое соединение слабо и повышает риск изломов, особенно во время сильного ветра или под тяжестью плодов. Удаление таких веток помогает предотвратить возможные повреждения и способствует формированию прочной структуры дерева.

5. "Водяные" поросшие в кроне

"Водяные" поросли – это побеги, появляющиеся внутри кроны и направленные вертикально вверх. Они не дают плодов, но активно употребляют питательные вещества, ослабляя дерево. Их удаляют, чтобы направить ресурсы на развитие плодородных ветвей и улучшить освещение внутри кроны.

6. Поросль, растущая от основания деревьев.

Поросль, растущая от основания дерева, появляется из корневой системы или нижней части ствола. Она не приносит пользы, поскольку отбирает питательные вещества у основного дерева. Такую поросль нужно регулярно удалять, чтобы дерево оставалось сильным и здоровым.

7. Перекрещивающиеся ветви.

Ветви, которые пересекаются или трутся друг о друга, могут вызвать повреждение коры, создавая входные ворота для инфекций. Трение между ветвями также может привести к образованию ран и ослаблению структуры дерева. Удаление одной из перекрещенных веток помогает предотвратить эти проблемы и поддерживать здоровье растения.

8. Сломанные ветви

Сломанные ветви возникают вследствие механических повреждений, таких как сильный ветер, снегопады или физическое воздействие. Они могут стать источником инфекций и вредителей, поскольку поврежденные участки уязвимы для проникновения патогенов. Удаление сломанных веток помогает предотвратить распространение болезней и поддерживать здоровье дерева.

9. Ветви, растущие в центр дерева

Ветви, направленные внутрь кроны, загущают ее, препятствуя свободному проникновению света и воздуха. Это создает благоприятные условия для развития грибковых болезней и вредителей. Удаление таких ветвей улучшает вентиляцию и освещенность внутри кроны, способствуя здоровому росту дерева.

10. Загущенные ветки

Загущенные ветви — это растущие слишком близко друг к другу, создавая чрезмерную густоту кроны. Это может привести к ограниченному проникновению света и воздуха, что способствует развитию болезней и снижает урожайность. Прореживание таких ветвей обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и свет, что положительно влияет на здоровье и производительность дерева.

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