Трамп хочет 60 дней на анализ санкций против РФ: кому США боятся навредить

Трамп хочет взять 60-дневную паузу по санкциям / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп хочет взять 60-дневную паузу, чтобы подробно исследовать, как новые пошлины и санкции повлияют на экономическое состояние Америки и мира в целом.

Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио, когда комментировал решение администрации приостановить действие санкций, передают «Новини.LIVE».

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Дональд Трамп хочет 60 дней для анализа санкций против РФ: что сказал Рубио

Чиновник подчеркнул, что нормы закона затрагивают не только Россию, но и ряд других государств, среди которых оказалась также Индия, которая остается ключевым стратегическим партнером и союзником Вашингтона.

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«Поэтому президент хочет использовать 60-дневный срок, чтобы проанализировать, как введение санкций и тарифов повлияет на мировую и американскую экономику», — говорит Рубио.

Глава Госдепа отметил, что право приостанавливать внедрение санкций намеренно внесено в текст документа. Это позволяет гибко реагировать на изменения в международной обстановке и заранее просчитывать последствия для рынков.

Говоря о рисках для глобальных поставок энергоносителей и угрозе скачка цен, Рубио упомянул ряд факторов: действия Ирана, ситуация вокруг Ормузского пролива, нападения йеменских хуситов на объекты Саудовской Аравии, а также регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры во время войны РФ и Украины.

Защищая позицию Нью-Дели, госсекретарь разъяснил, что Индия сейчас самостоятельно и на волонтерских началах пытается диверсифицировать источники импорта нефти и газа. Впрочем, из-за масштабов рынка она все еще ощутимо зависит от российских ресурсов.

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В США «разносят» Трампа за подыгрывание РФ

Напомним, в США разразился скандал из-за решения президента Дональда Трампа отказаться от усиления давления на Россию в рамках так называемого «закона Грэма». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из разработчиков документа, резко раскритиковал это решение в соцсети X, заявив, что оно противоречит позиции большинства американцев, Конгресса и европейских союзников.

Блюменталь подчеркнул, что действия Трампа не имеют никакого отношения к национальной безопасности США, а являются лишь заигрыванием к Владимиру Путину. Сенатор назвал поступок президента «подлым и трусливым» и призвал коллег-республиканцев присоединиться к его осуждению.

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