Трамп хоче 60 днів на аналіз санкцій проти РФ: кому США бояться нашкодити

Трамп хоче взяти 60-денну паузу щодо санкцій / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прагне взяти 60-денну паузу, аби детально дослідити, як нові мита та санкції вплинуть на економічний стан Америки та світу загалом.

Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо, коли коментував рішення адміністрації тимчасово призупинити дію санкцій, передають «Новини.LIVE».

Реклама

Дональд Трамп хоче 60 днів для аналізу санкцій проти РФ: що сказав Рубіо

Посадовець підкреслив, що норми закону зачіпають не лише Росію, а й низку інших держав, серед яких опинилася також Індія, яка лишається ключовим стратегічним партнером і союзником Вашингтона.

Реклама

«Тому президент хоче використати 60-денний термін, щоб проаналізувати, як запровадження санкцій і тарифів вплине на світову та американську економіку», — каже Рубіо.

Очільник Держдепу зауважив, що право призупиняти впровадження санкцій навмисно внесено до тексту документа. Це дозволяє гнучко реагувати на зміни в міжнародній обстановці та завчасно прораховувати наслідки для ринків.

Говорячи про ризики для глобальних постачань енергоносіїв і загрозу стрибка цін, Рубіо згадав низку факторів: дії Ірану, ситуація довкола Ормузької протоки, напади єменських хуситів на об’єкти Саудівської Аравії, а також регулярні обстріли енергетичної інфраструктури під час війни РФ та України.

Захищаючи позицію Нью-Делі, держсекретар роз’яснив, що Індія зараз самостійно й на волонтерських засадах намагається диверсифікувати джерела імпорту нафти й газу. Утім, через масштаби ринку вона все ще відчутно залежить від російських ресурсів.

Реклама

У США «розносять» Трампа за підігравання РФ

Нагадаємо, у США спалахнув скандал через рішення президента Дональда Трампа відмовитися від посилення тиску на Росію в межах так званого «закону Грема». Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із розробників документа, гостро розкритикував це рішення у соцмережі X, заявивши, що воно суперечить позиції більшості американців, Конгресу та європейських союзників.

Блюменталь наголосив, що дії Трампа не мають жодного стосунку до національної безпеки США, а є лише підлещуванням до Володимира Путіна. Сенатор назвав учинок президента «підлим і боягузливим» та закликав колег-республіканців приєднатися до його засудження.

Новини партнерів

Новини партнерів