У ДНК кожної людини виявили спадок "примарного" вигляду людей

Ген / © Pixabay

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У геномі кожної сучасної людини збереглася ДНК невідомої давньої популяції. На неї припадає від 0,5 до 1% геному. Сліди загадкових родичів виявили генетики Каліфорнійського університету у Берклі.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science.

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Вчені розробили метод TRACE, який дозволяє відновлювати історію окремих ділянок ДНК навіть без зразків. Аналіз показав, що ця давня популяція відокремилася від предків сучасних людей близько 800 тисяч років тому, а приблизно 50 тисяч років тому передала їм частину своїх генів в Африці. Оскільки це сталося до розселення людства планетою, генетична спадщина збереглася у людей у ​​всьому світі.

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До якого саме виду належали ці давні родичі, поки що невідомо. В Африці існувало кілька груп стародавніх людей, але пов’язати виявлені фрагменти ДНК із конкретними останками вчені не змогли.

Загадкові фрагменти геному частіше зустрічаються в генах, пов’язаних з імунітетом та обміном речовин. Це може означати, що вони допомагали давнім людям пристосовуватися до довкілля. Дослідники підкреслюють, що результати ґрунтуються на статистичних розрахунках, тому оцінки віку стародавніх популяцій та частки генетичної спадщини залишаються приблизними.

Нагадаємо, дослідники виявили відмінності в ДНК дітей, зачатих за допомогою екстракорпорального запліднення. Вони стосуються так званих «стрибаючих генів», але поки невідомо, чи впливає ця особливість на здоров’я дітей.

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