Обоє біологічних батьків були 14-річними: ДНК-тест через 59 років відкрив чоловікові неймовірну правду

ДНК / © Getty Images

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59-річний Майкл Гессслінг із Сент-Луїса, що в США, дізнався неймовірну правду про своє походження після ДНК-тесту. Виявилося, що його біологічний батько — відомий американський музикант Майкл Макдональд, вокаліст рок-гурту The Doobie Brothers та п’ятиразовий лауреат премії Grammy.

Про це пише metro.

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Гессслінг був усиновлений ще немовлям. Довгі роки він не намагався розшукати своїх біологічних батьків, однак усе змінилося після того, як із ним зв’язався зведений брат, про існування якого чоловік раніше не знав. Вони знайшли одне одного завдяки ДНК-тесту.

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Після цього Гессслінг зміг розшукати свою біологічну матір і зустрітися з нею особисто. Саме вона допомогла йому вийти на батька.

Коли чоловік зателефонував своєму біологічному батькові, той розповів, що є музикантом і того літа планує гастролі в Сент-Луїсі.

Тоді Гессслінг запідозрив, хто саме може бути на іншому кінці слухавки.

«Я нарешті запитав: „Ви Майкл Макдональд?“ І він відповів: „Так, боюся, що так“», — розповів чоловік.

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Його батьком виявився знаменитий рок-музикант

Майкл Макдональд — відомий американський співак і музикант, вокаліст The Doobie Brothers. Гурт у 1970-х роках очолював американські чарти з хітами What a Fool Believes та Black Water. Макдональд також був учасником гурту Steely Dan.

Для Гессслінга відкриття виявилося особливо несподіваним, адже він усе життя був шанувальником The Doobie Brothers.

«Я був шалений фанат The Doobie Brothers, і люди пам’ятають, як свого часу я підспівував China Grove і слухав їхню музику, зокрема Black Water. Я завжди був трохи музичним фанатом, і тепер усе це починає мати сенс», — розповів він CNN.

Згодом батько і син зустрілися особисто.

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Обоє біологічних батьків були 14-річними

Історія має ще одну несподівану деталь. Коли Гессслінг був зачатий, і його біологічному батькові Майклу Макдональду, і його матері було по 14 років.

Після цього дитину віддали на усиновлення. Водночас його біологічні батьки зберегли дружні стосунки.

Сам Гессслінг не тримає образи через те, що його віддали на усиновлення.

«У мене було чудове дитинство. Я не міг би вибрати двох кращих людей для того, щоб вони мене виховали», — сказав чоловік про своїх прийомних батьків.

Макдональд також розповів, що довгі роки відчував провину через те, що його син зростав в іншій сім’ї.

«Я завжди носив у собі цю провину, але просто знати, що з ним усе гаразд і що він мав хороше життя — життя, яке я на той момент не зміг би йому забезпечити, — було великою нагородою», — сказав музикант.

Макдональд назвав прийомних батьків сина справжніми героями цієї історії, оскільки вони дали Майклу любов і відчуття безпеки.

«Справжні рок-зірки в цій історії для нас — його прийомні батьки, які дали Майклу все необхідне дитині — любов і безпеку», — зазначив музикант.

Зустріч через майже 60 років

Зустріч із сином Макдональд назвав надзвичайною подією.

«Це був чудовий, чудовий досвід — побачити Майкла і зустрітися з моїм сином після всіх цих років, коли я думав про нього», — сказав він.

Втім, на цьому сюрпризи не закінчилися. Гессслінг познайомив свого біологічного батька ще й із двома його онуками.

«Так, я досі не можу це усвідомити. Який подарунок», — сказав Макдональд.

Музикант додав, що дуже пишається своїми онуками та їхньою сім’єю.

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