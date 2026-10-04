Медведєв пригрозив пострадянській країні перетворенням на "нову Україну"

Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент РФ та один із найближчих соратників Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Вірменія ризикує перетворитися на «нову Україну», якщо продовжить змінювати зовнішньополітичний курс і зближуватися із Заходом.

Як пише The Moscow Times, Медведєв зробив відповідну заяву в інтерв’ю державному телерадіо Ірану.

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Медведєв попередив Вірменію про «негативні наслідки»

Російський високопосадовець заявив, що нинішнє керівництво Вірменії нібито свідомо вирішило змінити зовнішньополітичний вектор країни.

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«Нинішнє вірменське керівництво вважало за правильне змінити вектор свого розвитку. Я впевнений, що ні до чого доброго це теж не призведе. Найстрашніше, що може статися з Вірменією, — її перетворення на нову Україну», — сказав Медведєв.

Таким чином, представник Кремля фактично пов’язав зближення Єревана із Заходом із ризиком повторення українського сценарію.

У Москві звинувачують Захід

Медведєв також заявив, що неназвані держави нібито намагаються втручатися у відносини між країнами Південного Кавказу та «розколювати» їх.

Як приклад він навів Грузію. За словами російського політика, свого часу Тбілісі пропонували вступити до НАТО, що, на його думку, зрештою «призвело до конфлікту», хоча Грузія так і не стала членом Альянсу.

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Тепер, стверджує Медведєв, Захід нібито «випробовує на міцність» відносини між Росією та Вірменією.

Вірменія рухається до Євросоюзу

Відносини Москви та Єревана загострилися на тлі курсу вірменського керівництва на зближення з Європейським Союзом.

У березні 2025 року парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу країни до ЄС. У Кремлі виступили проти такого курсу, наголошуючи, що одночасне членство в ЄС та Євразійському економічному союзі є неможливим.

Володимир Путін неодноразово закликав Єреван провести референдум щодо зовнішньополітичного вибору та водночас згадував Україну, пов’язуючи початок війни з її прагненням до євроінтеграції.

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, зі свого боку, заявляв, що проведення такого референдуму до отримання країною статусу кандидата в члени ЄС є передчасним. Він також говорив, що Вірменія більше не потребує російської військової бази в Гюмрі.

На тлі політичного конфлікту між Москвою та Єреваном Росія також запроваджувала обмеження на імпорт окремих категорій вірменської продукції.

Нагадаємо, уряд Вірменії змінив формулювання щодо відносин із Росією у своїй програмі на 2026–2031 роки. Єреван більше не визначає Москву як стратегічного партнера.

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