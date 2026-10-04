Медведев пригрозил постсоветской стране превращением в "новую Украину"

Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент РФ и один из ближайших соратников Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Армения рискует превратиться в «новую Украину», если продолжит менять внешнеполитический курс и сближаться с Западом.

Как пишет The Moscow Times, Медведев сделал соответствующее заявление в интервью государственному телерадио Ирана.

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Медведев предупредил Армению о «негативных последствиях»

Российский высокопоставленный чиновник заявил, что нынешнее руководство Армении якобы сознательно решило изменить внешнеполитический вектор страны.

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«Нынешнее армянское руководство сочло правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что и это ни к чему хорошему не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, — её превращение в новую Украину», — сказал Медведев.

Таким образом, представитель Кремля фактически связал сближение Еревана с Западом с риском повторения украинского сценария.

В Москве обвиняют Запад

Медведев также заявил, что неназванные государства якобы пытаются вмешиваться в отношения между странами Южного Кавказа и «расколоть» их.

В качестве примера он привёл Грузию. По словам российского политика, в свое время Тбилиси предлагали вступить в НАТО, что, по его мнению, в конечном итоге «привело к конфликту», хотя Грузия так и не стала членом Альянса.

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Теперь, как утверждает Медведев, Запад якобы «проверяет на прочность» отношения между Россией и Арменией.

Армения движется к Европейскому союзу

Отношения между Москвой и Ереваном обострились на фоне курса армянского руководства на сближение с Европейским союзом.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в ЕС. В Кремле выступили против такого курса, подчеркнув, что одновременное членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе невозможно.

Владимир Путин неоднократно призывал Ереван провести референдум по вопросу внешнеполитического выбора и при этом упоминал Украину, связывая начало войны с её стремлением к евроинтеграции.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, со своей стороны, заявлял, что проведение такого референдума до получения страной статуса кандидата в члены ЕС является преждевременным. Он также говорил, что Армения больше не нуждается в российской военной базе в Гюмри.

На фоне политического конфликта между Москвой и Ереваном Россия также вводила ограничения на импорт отдельных категорий армянской продукции.

Напомним, правительство Армении изменило формулировку, касающуюся отношений с Россией, в своей программе на 2026–2031 годы. Ереван больше не называет Москву стратегическим партнером.

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