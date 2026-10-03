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Российские дроны и ракеты взорвались в Молдове: Кишинев вызвал посла РФ
По данным МИД Молдовы, взрывы привели к пожарам и материальному ущербу.
В субботу, 3 октября, на территории Молдовы взорвались пять российских дронов и ракет, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Молдовы вызвало аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста.
Об этом говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД Молдовы, пять беспилотников и ракет незаконно пролетели над территорией страны, после чего взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах.
«Министерство иностранных дел вызвало аккредитованного посла Российской Федерации в Кишиневе и вручило ему ноту протеста в связи с несанкционированным пролетом над воздушным пространством Республики Молдова пяти дронов и ракет, которые взорвались вблизи населённых пунктов в четырёх районах», — говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.
В МИД Молдовы подчеркнули, что этот инцидент представляет серьезную угрозу безопасности страны и её граждан.
«МИД подчеркивает серьезность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан и привел к пожарам и материальному ущербу», — заявили в ведомстве.
Молдавская сторона призвала Россию уважать суверенитет и территориальную целостность страны и не допускать повторения подобных инцидентов.
Молдова уже неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими ракетами и беспилотниками, запущенными в ходе атак РФ на Украину. Кишинев рассматривает такие случаи как угрозу национальной безопасности и суверенитету страны.
Напомним, молдавские СМИ сообщили, что в четырех районах страны утром в субботу, 3 октября, были обнаружены обломки дронов после того, как жители страны услышали взрывы.
Ранее воздушное пространство Молдовы нарушил российский беспилотник, который взорвался недалеко от автомобильной дороги.