Готов ли Путин остановить войну: экс-премьер РФ рассказал о истинных намерениях диктатора

Готов ли Путин остановить войну: экс-премьер РФ рассказал о расколе в Кремле и страхах диктатора / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам о прекращении войны в Украине, несмотря на растущее экономическое давление и беспокойство среди слоев российского общества и элиты

Об этом заявил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, которого путинский режим признал так называемым иноагентом, передает Times Of India.

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Касьянов, занимавший пост премьер-министра России с 2000 по 2004 год, заявил, что Путин понимает, что вторжение в Украину в 2022 году было ошибкой, но все еще не желает менять курс.

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«Он совершил ошибку, которую не может заставить себя признать», — сказал 68-летний Касьянов. «Он поверил сообщениям своих служб безопасности о том, что Украина слаба».

Касьянов заявил, что не уверен, что война закончится в следующем году, утверждая, что высокие цены на нефть, связанные с конфликтом между США и Ираном, а также разногласия между Соединенными Штатами и Европой по взаимодействию с Москвой, усилили позиции Путина.

«Путин, конечно, потирает руки от радости», — сказал он. «Он явно верит, что может продолжать войну без всяких уступок. И он убежден, что выиграет войну на истощение против Украины».

Бывший премьер-министр РФ предупредил, что предстоящая зима может быть особенно тяжелой для Украины, и призвал западные страны оказывать «психологическое давление на Кремль», сохраняя единство и срочно снабжая Киев ракетами-перехватчиками Patriot.

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Путин, бывший офицер КГБ, которому в среду исполняется 74 года, не раз заявлял, что миллионы россиян поддерживают войну. Его правящая партия завоевала рекордное большинство голосов на выборах в прошлом месяце, и критики утверждали, что этот результат состоялся в результате жестко контролируемого процесса.

Касьянов, покинувший Россию в 2022 году и живущий в изгнании в Риге, заявил, что поддерживает контакты с членами российской правящей элиты.

«Там царит страх — я говорю о правящем классе», — цитируют его слова.

«Все хотят, чтобы война кончилась. Большинство этого хочет», — сказал он.

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По словам оппозиционера, единого мнения среди российских элит относительно того, как должен завершиться конфликт, расходятся: одни стремятся к победе, другие хотят поражения Путина, а некоторые просто хотят прекращения боевых действий.

Среди рядовых россиян Касьянов сказал, что «не видит оснований для восстания», несмотря на жертвы и рост цен на продукты питания.

«Россияне жили с высокой инфляцией за последние 30 лет», — сказал он. «Они привыкли с ней мириться».

Однако он предупредил, что очередная масштабная мобилизация может спровоцировать уличные протесты.

Касьянов, присоединившийся к оппозиции после того, как его уволил Путин, назвал Россию «практически тоталитарной» и сказал, что в обществе царит «ощущение фатализма, враждебности друг к другу и серьезной напряженности».

На недавнее предупреждение Путина о том, что Россия может применить «все виды оружия» в случае нападения на Калининград, Касьянов призвал западные страны не подвергаться запугиванию.

«Самая большая ошибка Запада и европейцев состоит в том, что они слишком боятся Путина. Он не так силен, как кажется», — сказал он.

«Путин боится ядерной кнопки больше, чем многие европейцы». Касьянов сказал, что не верит, что Путин готовится к открытой войне с Европой, утверждая, что целью Москвы было заставить европейские страны признать Россию.

«Путин хочет уважения. Он хочет заставить всю Европу выразить его ему», — сказал оппозиционер.

Ранее в МИДе сообщили, что Украина готова пойти на прекращение огня по индийскому плану.

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