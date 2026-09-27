День ангела 4 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 4 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 4 октября

4 октября 2026 поздравьте с именинами Василия, Владимира, Дмитрия, Николая, Михаила, Павла, Петра, Степана, Якова, Веронику.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве дружелюбен, добр. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Владимир — древнегерманское имя, переводится как «повелитель мира». В детстве общителен, спокоен. Во взрослом возрасте становится искренним.

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Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Деметре». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве нежный, чувствительный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Павел — латинские корни, толкуется как «самый молодой». В детстве спокоен, одарен. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

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Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве тихий, общительный. Во взрослом возрасте становится напористым.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится красноречивым.

Вероника — древнегреческое происхождение, означает «победная». В детстве беззаботная, добродушная. Во взрослом возрасте становится мудрой.

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День ангела 4 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет много счастливых моментов, любви, добра и исполненных мечтаний!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает тебя от всех бед, дарит силы в сложные минуты и ведет навстречу счастью. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и светлых людей рядом!

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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, радости в душе и удачи в каждом деле. Пусть судьба дарит приятные сюрпризы, жизнь будет наполнена любовью и добром, а твой ангел всегда держит над тобой надежное крыло.

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Поздравляю с именинами! Пусть каждый новый день приносит хорошие новости, искренние улыбки и маленькие поводы для счастья. Желаю, чтобы ангел-хранитель отводил все невзгоды, а заветные желания непременно исполнялись!

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Прими самые теплые поздравления с Днем ангела! Желаю светлой судьбы, крепкого здоровья, семейного уюта, изобилия и гармонии. Пусть рядом всегда будут любящие и ценящие, а небесный покровитель оберегает на каждом шагу.

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