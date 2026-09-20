Какой церковный праздник в Украине 27 сентября

Церковный праздник 27 сентября / © pexels.com

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27 сентября (10 октября), в православном календаре день памяти святого мученика Калистрата и жены его. По церковному преданию, Калистрат происходил из Карфагена. Он вырос в христианской семье и с детства был воспитан в вере. Особое место в семье занимал его предок Неокор, который, по преданию, был свидетелем земных событий, связанных со Спасителем, и принес веру Христову в свою семью.

Калистрат служил в армии, где большинство воинов оставались язычниками. Свою веру он не выставлял напоказ, но и не отрекался от нее. Особенно любил молиться ночью, когда другие воины спали. Именно эта молитва открыла его тайну.

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Однажды товарищи услышали, как Калистрат молится и призывает имя Иисуса Христа. Об этом донесли военачальнику. От святого потребовали принести жертву языческим богам, доказав таким образом свою преданность римским обычаям. Калистрат отказался. Для него это означало бы предать Того, Кому он посвятил свою жизнь.

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За отказ отречься от Христа мученика начали жестоко пытать. Однако страдания не поколебали его веру. Тогда мучители решили обречь Калистрата насмерть: его зашили в мешок и бросили в море.

Но случилось чудо. По церковному преданию, мешок разорвался, а дельфины помогли мученику добраться до берега. Калистрат остался жив.

Увиденное произвело чрезвычайное впечатление на воинов. Они поняли, что перед ними не просто человек, упорно держащийся своих убеждений. Ее вера была настолько сильна, что даже перед лицом смерти она не исчезла. Увидев чудесное спасение Калистрата, сорок девять воинов уверовали во Христа и открыто заявили об этом.

Так один мученик уже не был один. Обращенных воинов вместе с Калистратом заключили в тюрьму. Именно в тюрьме он смог подробнее рассказать им о христианской вере, о сотворении мира, грехопадении человека, приходе Спасителя, Его смерти и Воскресении.

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Темница, которая должна стать местом страха и отчаяния, превратилась для них в место познания Бога.

Мучители надеялись, что жестокими пытками заставят новообращенных христиан отказаться от своего решения. Однако воины остались непоколебимыми. Они уже видели пример Калистрата и были готовы разделить его судьбу.

Предание рассказывает и о новых чудесах, сопровождавших их страдания. После них ко Христу обратились еще десятки воинов. Таким образом, вокруг Калистрата образовалась целая община исповедников, готовых принять смерть за веру.

Церковный праздник 27 сентября — день памяти преподобного Нила, основателя и игумена монастыря Криптоферратского

Будущий святой родился около 910 года в городе Россано в Калабрии, на юге Италии. При крещении он получил имя Николай. В то время Южная Италия находилась под сильным влиянием византийской культуры, поэтому греческий язык, богослужение восточного обряда и традиции восточного монашества были хорошо известны.

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Николай происходил из богатой греческой семьи, получил хорошее образование, знал Священное Писание и церковную литературу. Однако его путь к монашеству не был прямым. В молодости он жил обычной светской жизнью, женился и имел дочь.

Приблизительно в тридцатилетнем возрасте в его жизни наступил духовный перелом. Почувствовав сильное призвание к полному служению Богу, он оставил светскую жизнь и отправился в монастыри, где принял монашеский постриг с именем Нил.

С этого момента началась его многолетняя подвижническая жизнь.

Нил стремился не к славе или церковным почестям, а к тишине, в которой человек может полностью обратиться к Богу. Он подражал древним отцам пустыни: много молился, постился, ограничивал себя в еде и сне, занимался физическим трудом.

Одним из его особых занятий было переписывание книг. Преподобный был искусным каллиграфом и переписывал богослужебные и духовные тексты. Для средневекового монаха такой труд был не только способом сохранения книг, но и своеобразной формой молитвы и служения Церкви.

Со временем у Нила начали собираться учащиеся. Людей привлекали его духовная мудрость, простота и суровая подвижническая жизнь. Так человек, искавший одиночества, постепенно стал духовным наставником для других.

Однако сам Нил избегал славы. Когда количество людей вокруг него становилось слишком большим или его начинали особенно уважать, он нередко покидал место жительства и отправлялся дальше.

Одной из достопримечательностей преподобного Нила была внутренняя независимость. Он жил во времена политических конфликтов, борьбы за власть и войн, но не пытался получить благосклонность сильных мира сего.

К нему обращались представители знати и церковные деятели. Преподобный мог говорить с правителями так же просто, как с бедняками. Он не боялся предостерегать власть имущих от несправедливости, но не стремился их унизить.

Особо известным стал эпизод, связанный с антипапой Иоанном XVI. После политического поражения тот понес чрезвычайно жестокое наказание. Нил, знавший его раньше, просил императора Оттона III и папу Григория V обнаружить до побежденного милосердия.

Преподобный не оправдывал его поступков. Он просил только о христианском милосердии к человеку, который уже был побежден и беззащитен.

Этот случай хорошо показывает характер Нила: для него христианская правда была неразрывно связана с милосердием.

Жизнь преподобного проходила в постоянных переселениях. Причиной было не только его стремление к уединению, но и опасность того времени. Южная Италия страдала от войн и нападений сарацин.

Вместе со своими учениками Нил покидал одно место и поселялся в другом, основывая небольшие монашеские общины. Некоторое время он находился в знаменитом Монте-Кассино. Там греческие монахи во главе с Нилом могли совершать богослужения в соответствии со своей византийской традицией.

Это немаловажная черта его жизни. Нил жил задолго до окончательного разделения между Восточной и Западной Церквями в 1054 году. Будучи носителем греческой духовной и литургической традиции, он жил в Италии и поддерживал отношения с латинскими монастырями и церковными деятелями.

Церковный праздник в Украине 27 сентября по старому календарю

По старому календарю в Украине 27 сентября праздновали Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По церковному преданию, в IV веке святая равноапостольная царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Иерусалим, чтобы обрести Крест Господень. Во время раскопок на Голгофе было найдено три креста. Крест Спасителя распознали благодаря чудесному исцелению, которое произошло после прикосновения к нему. После обретения святыни Иерусалимский патриарх Макарий поднял — воздвиг — Крест, чтобы многочисленные верующие могли его увидеть и поклониться ему. Народ в это время молился: «Господи, помилуй!» Именно от этого торжественного воздвижения Креста происходит название праздника.

Приметы 27 сентября

Народные приметы 27 сентября / © pexels.com

Утренняя заморозка — зима придет рано.

Западный ветер — к ухудшению погоды.

Холодный или северный ветер — следующее лето будет теплым.

Что нельзя делать 27 сентября

Пытались не браться за тяжелую и изнурительную работу, особенно если она не касалась пасеки. В то же время необходимые домашние и хозяйственные дела не откладывались. Осторожно относились и к деньгам: по поверьям, в этот день лучше не занимать средства самому и не давать их в долг, а важные финансовые договоренности переносить на другое время. Считалось, что в противном случае можно навлечь материальные потери.

Что можно делать 27 сентября

В народном календаре этот день назывался Каллистрат. Издавна он был особенно важен для пчеловодов, ведь примерно в этот период завершались так называемые «Пчелиные девятины» — время последних работ на пасеке перед зимой. Хозяева готовили пчелиные семьи к холодному сезону, утепляли ульи и переносили их в защищенные места, где насекомые должны были зимовать.

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