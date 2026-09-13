Какой церковный праздник в Украине 20 сентября

Церковный праздник 20 сентября / © pexels.com

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20 сентября (3 октября), в православном календаре день памяти святого великомучника Евстратия и с ним. Евстратий был военным начальником в городе Сатала в Армении. По происхождению он относился к знатному роду и занимал высокое положение на службе.

Несмотря на свое положение, Евстратий был христианином и тайно исповедовал свою веру. Когда начались преследования последователей Христа, он решил открыто заявить о своей вере.

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Евстратий понимал, что такое решение может стоить ему жизни, однако не захотел скрывать свои убеждения.

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Вместе с Евстратием пострадал его друг Евгений. Когда Евстратия схватили и подвергли пыткам, Евгений не остался в стороне.

Он открыто признал себя христианином и заявил о своей готовности разделить судьбу Евстратия. За это Евгения также заключили в тюрьму и подвергли жестоким мучениям.

Его пример показывает, насколько сильна может быть вера человека, который не отказывается от своих убеждений даже тогда, когда за это грозит смерть.

К мученикам присоединился и Мардарий — простой христианин, услышавший о страданиях Евстратия.

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По преданию Мардарий не принадлежал к знати и не имел высокого положения. Однако его вера была настолько сильна, что он сам пришел к мучителям и открыто заявил о своей принадлежности к христианам.

За это Мардарий потерпел страшные пытки и принял мученическую смерть.

Его образ в христианской традиции напоминает, что духовное мужество не зависит от происхождения, богатства или общественного статуса.

Еще одним мучеником был Орест, молодой христианин и воин. По церковному преданию он также не скрыл своей веры, когда его заставили поклониться языческим богам.

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Орест отказался отречься от Христа. За это его подвергли пыткам, после которых он умер мученической смертью.

Особое место в преданиях занимает его юный возраст, ведь он показал чрезвычайную стойкость, несмотря на страх и страдание.

Последним из этой группы мучеников церковная традиция называет Лукию или Лукиана. Он был христианским священнослужителем и поддерживал тех, кто подвергался преследованиям.

За свою веру он также был схвачен и казнен.

Таким образом, Евстратий и его сподвижники пострадали в один из самых сложных периодов ранней христианской Церкви.

Церковный праздник 20 сентября — день памяти святого мученика и исповедника великого князя Михаила и боярина его Теодора, черниговских чудотворцев

Михаил Всеволодович происходил из династии Рюриковичей. Он родился в конце XII века и был князем Черниговским, а затем занимал и киевский престол.

Его жизнь пришлась на чрезвычайно сложный период. Русские земли подвергались нападениям монгольских войск, города разрушались, а князья были вынуждены искать способы сохранить свои земли и людей.

По преданию, Михаил отличался благочестием, милосердием и стремлением поддерживать христианскую веру. После монгольского нашествия князь оказался перед необходимостью ехать в Орду, чтобы получить разрешение на княжение.

В 1246 году князь Михаил вместе со своим верным боярином Теодором отправился в ставку хана Батыя. Перед путешествием они, по церковному преданию, осознавали ожидающую их опасность.

В то время от князей требовали пройти определенный обряд перед входом в ханскую ставку. По преданию он предусматривал поклонение огню и участие в языческих обрядах.

Михаил отказался выполнять то, что считал несовместимым с христианской верой. Князь заявил, что готов принять смерть, но не хочет отступать от своих убеждений.

Его боярин Теодор тоже остался рядом с князем и поддержал его решение.

По церковному преданию, 20 сентября 1246 года Михаил и Теодор были казнены в Орде из-за отказа от языческих обрядов и отречения от христианской веры.

Перед смертью они молились и мужественно приняли мученический подвиг. Именно эта готовность остаться верными своей вере стала основой дальнейшего церковного почитания.

Тела святых впоследствии перевезли в Чернигов, а позже их мощи были перенесены в Москву. Сегодня святые Михаил и Теодор почитаются как мученики и чудотворцы.

Церковный праздник в Украине 20 сентября по старому календарю

По старому календарю 20 сентября в Украине чтили память мученика Созонта. По преданию, он однажды зашел в языческий храм, сломал золотую руку идола и раздал полученное золото бедным. За это святого схватили и подвергли жестоким пыткам. Созонт мужественно перенес страдания и умер за свою веру.

Приметы 20 сентября

Народные приметы 20 сентября / © pexels.com

Теплая и ясная погода — осень будет длинной, сухой и солнечной.

Ясный месяц вечером — скоро ожидали первых заморозков.

Журавли летят высоко и медленно — к холодной и дождливой осени.

Что нельзя делать 20 сентября

Наши предки не советовали перечислять лежащие в кошельке мелкие деньги, поскольку это, по поверью, могло навлечь финансовые проблемы. Не стоило и отдавать чужие вещи — посуду или сумки — пустыми. Считалось, что вместе с пустой тарой из дома может уйти и достаток, из-за чего собственные запасы будут быстро уменьшаться.

Что можно делать 20 сентября

Наши предки считали ветер в этот день особенным и даже наделяли его целебными свойствами. Верили, что сильные порывы способны символически «вынести» из человека недуги и придать ему силы. Именно поэтому 20 сентября хозяйки пытались хорошо просушить и проветрить домашние вещи: во двор выносили постель, подушки, одеяла и одежду, оставляя их на открытом воздухе.

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