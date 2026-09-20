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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Пригреет до +29: синоптики удивили прогнозом на воскресенье

Благодаря влиянию мощного антициклона в Украине удержатся приятные сентябрьские температурные показатели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода еще порадует украинцев

Погода еще порадует украинцев / © pexels.com

В воскресенье, 20 сентября, в Украине преимущественно без осадков и тепла. Ночью и утром на правобережье местами возможен туман.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Область высокого атмосферного давления обеспечит большинству регионов безоблачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений или слабый, 3-8 м/с.

  • На западе страны осадки прекратятся, ночью и утром местами туман. Температура ночью +9-14°, днем +23-28°.

  • В северных областях без осадков, ночью +10-15°, днем +22-27°.

  • В центральных областях также сухо: ночью +10-15°, днем +23-28°.

  • На юге и в Крыму сохранится сухая погода, ночью +13-18°, днем до +24-29°.

  • На востоке без осадков, ночью +9–14°, днем +23–28°.

Погода в Киеве 20 сентября

В Киеве и по области ожидается переменная облачность, однако осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно переменных направлений, слабый, со скоростью 3-8 м/с.

В Киеве ночная температура будет +12…+14°, а днем воздух прогреется до комфортных +21…+23°.

В Киевской области в ночные часы столбики термометров покажут +10…+15°, днем температура будет колебаться в пределах +20…+25°.

Напомним, синоптики предупредили, что на смену солнечному сентябрьскому теплу в Украину следует глубокий атлантический циклон, который кардинально изменит синоптическую ситуацию во всех областях.

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