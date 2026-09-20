Взрывная ночь в Москве и Подмосковье: горят склады, НПЗ

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В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Российские власти заявляют о сотнях якобы уничтоженных дронов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Ночью на фоне угрозы применения беспилотников прогремели взрывы и вспыхнули пожары в разных районах Подмосковья.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно заявлял о работе ПВО.

Параллельно сообщениям о работе ПВО в соцсетях появились кадры пожаров. В частности, сообщалось о возгорании складских помещений в Софьино. Причины пожаров официально не подтверждены. Также в сети распространяются сообщения о пожаре в районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Напомним, 18 сентября Москву атаковали неизвестные добрые беспилотники. В то же время в российском Таганроге в Ростовской области прозвучала серия взрывов. Возник масштабный пожар.

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