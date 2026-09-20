- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывная ночь в Москве и Подмосковье: горят склады, НПЗ
Местные власти традиционно отчитываются об «успешной» работе ПВО.
В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Российские власти заявляют о сотнях якобы уничтоженных дронов.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ночью на фоне угрозы применения беспилотников прогремели взрывы и вспыхнули пожары в разных районах Подмосковья.
Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно заявлял о работе ПВО.
Параллельно сообщениям о работе ПВО в соцсетях появились кадры пожаров. В частности, сообщалось о возгорании складских помещений в Софьино. Причины пожаров официально не подтверждены. Также в сети распространяются сообщения о пожаре в районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.
Напомним, 18 сентября Москву атаковали неизвестные добрые беспилотники. В то же время в российском Таганроге в Ростовской области прозвучала серия взрывов. Возник масштабный пожар.