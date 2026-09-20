Як відновити право на субсидію: три простих кроки

Субсидія в Україні

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Повернути субсидію в Україні можна у трьох випадках: після сплати боргу, укладення договору про реструктуризацію або під час судового спору щодо заборгованості.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua про призначення субсидій.

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Перший спосіб — сплатити борг, принести квитанцію до ПФУ, після чого допомогу призначать з початку опалювального сезону.

Другий спосіб — реструктуризація, тобто розстрочка. Боржник укладає договір із постачальником послуг про виплату боргу частинами та обов’язково сплачує поточні рахунки. Копію цього договору надають у ПФУ, після чого субсидію повертають.

Третій спосіб — судовий спір. Якщо власник житла не згоден із боргом, він має право звернутися до суду. Поки триває судовий розгляд, борг вважається спірним. Якщо надати ПФУ ухвалу про відкриття провадження у справі, субсидію призначать, не чекаючи рішення суду.

Нагадаємо, на фоні повзучого підвищення тарифів на комунальні послуги — дорожчають вода, управління будинком, вивезення сміття — субсидія на оплату рахунків стає для багатьох українців єдиним засобом розрахуватися за комірне. Однак отримати допомогу від держави можуть далеко не всі.

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