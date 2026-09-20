Астрологічний прогноз на 20 вересня

Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: сьогодні можна вирушати в подорож — вона буде вдалою.

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Символ дня: джерело.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: олівін, сардонікс.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: день, коли можуть минути навіть тривалі й тяжкі захворювання.

Харчування дня: не можна відмовлятися від їжі, але м’ясо бажано замінити овочами.

Стрижка дня: стрижку рекомендується перенести на інший день.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів і фруктів, які залишилися на грядках.

Магія і містика дня: рекомендується проводити обряди для залучення удачі у фінансовій сфері.

Сни дня: сни цієї ночі рідко збуваються, тож не варто через них перейматися, навіть якщо «сюжет» нам не сподобається.

Табу дня: поганий настрій під забороною.

Цитата дня: «Треба постійно перебувати у стані закоханості у щось. У моєму разі — у книжку, в письменництво» (Рей Бредбері).

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