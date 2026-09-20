Астрологический прогноз на 20 сентября

Источник / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в путешествия –они сложатся удачно.

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Символ дня: Источник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: день, когда могут пройти даже тяжелые и затяжные заболевания.

Питание дня: нельзя отказываться от пищи, но мясо желательно заменить овощами.

Стрижка дня: стрижку рекомендуется перенести на другой день.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшихся на грядках овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды на привлечение удачи в финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит переживать по их поводу, даже если «сюжет» нам не понравится.

Табу дня: под запретом плохое настроение.

Цитата дня: «Нужно постоянно быть в состоянии влюбленности во что-нибудь. В моем случае – в книге, в писательство» (Рэй Брэдбери).

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