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Астрологический прогноз на 20 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в путешествия –они сложатся удачно.
Символ дня: Источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: день, когда могут пройти даже тяжелые и затяжные заболевания.
Питание дня: нельзя отказываться от пищи, но мясо желательно заменить овощами.
Стрижка дня: стрижку рекомендуется перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшихся на грядках овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды на привлечение удачи в финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит переживать по их поводу, даже если «сюжет» нам не понравится.
Табу дня: под запретом плохое настроение.
Цитата дня: «Нужно постоянно быть в состоянии влюбленности во что-нибудь. В моем случае – в книге, в писательство» (Рэй Брэдбери).
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