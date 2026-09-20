На Киевщине после трех взрывов загорелось здание семьи скандального экс-комбрига Лучанова: версии ГСЧС и местных

В Киевской области горел дом семьи экс-комбрига Лучанова / © ТСН

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В селе Калиновка Киевской области вспыхнул пожар в частном доме, принадлежащем семье скандального экс-командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова, фигурирующего по делу о похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на жителей села.

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По словам местных, днем 19 сентября в селе заметили жену Лучанова — Дарью с двумя детьми. После того, как родственники Лучанова уехали, вечером в селе услышали взрывы.

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«Они наставили какие-то растяжки или что-то. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, словно поставили на таймер. На третий — начало в окне полыхать. Думали, что сожгут дом и перебросят ответственность на село, что жители подожгли им дом», — утверждает родственница убитых братьев Мосейчуков.

В то же время пожарные эту версию не подтверждают. По их словам, причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Пожар потушен, он не распространился на оставшуюся часть дома.

Сама жена Станислава Лучанова — Дария и ее семья, которой принадлежит дом, инцидент не комментировала.

Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области бойцами 155-й бригады

Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.

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Установлено, что между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт. Впоследствии ее муж, в то время командир 155-й бригады, требовал извинений перед его женой за нецензурную брань, однако получил отказ. Решив отомстить, злоумышленник привлек к плану других военных.

Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.

Правоохранители обнаружили на теле одного из пострадавших по меньшей мере 16 огнестрельных ранений, у другого — 5.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

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После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Впоследствии его задержали в Киеве.

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