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На Киевщине после трех взрывов загорелось здание семьи скандального экс-комбрига Лучанова: версии ГСЧС и местных
В селе Калиновка в Киевской области вечером 19 сентября вспыхнул пожар в доме, принадлежащем семье скандального экс-командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова, фигуранта дела о похищении и убийстве гражданских.
В селе Калиновка Киевской области вспыхнул пожар в частном доме, принадлежащем семье скандального экс-командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова, фигурирующего по делу о похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на жителей села.
По словам местных, днем 19 сентября в селе заметили жену Лучанова — Дарью с двумя детьми. После того, как родственники Лучанова уехали, вечером в селе услышали взрывы.
«Они наставили какие-то растяжки или что-то. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, словно поставили на таймер. На третий — начало в окне полыхать. Думали, что сожгут дом и перебросят ответственность на село, что жители подожгли им дом», — утверждает родственница убитых братьев Мосейчуков.
В то же время пожарные эту версию не подтверждают. По их словам, причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Пожар потушен, он не распространился на оставшуюся часть дома.
Сама жена Станислава Лучанова — Дария и ее семья, которой принадлежит дом, инцидент не комментировала.
Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области бойцами 155-й бригады
Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.
Установлено, что между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт. Впоследствии ее муж, в то время командир 155-й бригады, требовал извинений перед его женой за нецензурную брань, однако получил отказ. Решив отомстить, злоумышленник привлек к плану других военных.
Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.
Правоохранители обнаружили на теле одного из пострадавших по меньшей мере 16 огнестрельных ранений, у другого — 5.
Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.
После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.
В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Впоследствии его задержали в Киеве.