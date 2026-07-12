Убийство братьев Мосейчуков и бегство в СЗЧ: все, что известно о громком деле экс-комбрига 155-й ОМБр Лучанова

Бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов / © ТСН

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Накануне в СМИ появилась резонансная информация о том, что командира (по состоянию на 12 июля бывшего — ред.) 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Оперативного командования «Север» Сухопутных войск Станислава Лучанова и подчиненных подозревают в убийстве двух гражданских. По информации украинских СМИ, речь идет о братьях Мосейчуков из Киевщины. В ОК «Север» отреагировали и сообщили, что Лучанова отстранили, а он сам скрылся.

Что известно о военной карьере экскомандира Лучанова, в чем его подозревают и что светит за убийство при доказательстве вины — читайте в материале ТСН.ua.

Причастность к скандальному полку «Скала» и награды за военную службу — что известно о Лучанове

По информации 155-й бригады, Лучанов — подполковник Вооруженных сил Украины. До 2026 года занимал должность начальника штаба в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», вокруг которого в мае этого года разразился громкий скандал о загадочных смертях новобранцев. Сразу журналисты обнародовали информацию о гибели пяти военных, однако впоследствии стало известно, что с конца 2025 года по весну 2026-го в этом полку произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей.

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В феврале 2026 года подполковник Станислав Лучанов был назначен командиром вновь созданной 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

По данным 155-й бригады, за свою военную карьеру Лучанов получил ряд наград и наград. Среди них:

«Крест боевых заслуг» (23 февраля 2024 года)

орден «Богдана Хмельницкого» ІІІ ст. (23 февраля 2024 года)

орден «За мужество» III степени (лето 2024)

орден «Богдана Хмельницкого» ІІ ст. (30.09.2025)

орден «Богдана Хмельницкого» I ст. (май 2026 г.).

Лучанова и его подчиненных подозревают в убийстве братьев Мосейчуков — СМИ

По информации украинских СМИ, девять военнослужащих 155-й ОМБр, среди которых бывший комбриг Лучанов, подозревают в причастности к похищению и убийству двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области. Журналистам hromadske удалось установить имена погибших — это братья Максим и Роман Мосейчуки. По местной версии, их могли убить на фоне бытового конфликта с женой экскомандира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

Ранее в издании hromadske, ссылаясь на источники в Силах обороны и правоохранительных органах, сообщили, что в ночь на 28 июня семь человек якобы похитили двух братьев в Белоцерковском районе Киевской области. По данным журналистов, правоохранительные органы задержали девять военнослужащих 155-й ОМБр, в том числе и Лучанова, однако впоследствии в командовании «Север» заявили, что тот скрылся. Журналисты пытались связаться с экскомбригом, однако не удалось.

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Оскорбили жену Лучанова: СМИ озвучили одну из версий следствия

Издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах также сообщило, что следствие подозревает причастность военнослужащих 155-й бригады не только к похищению, но и убийству двух гражданских.

Как рассказали изданию источники, следствие рассматривает версию, по которой жену комбрига Станислава Лучанова якобы обидели неизвестные. Чтобы отомстить за это, комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам «наказать» обидчиков. Военные похитили двух жителей Калиновки, вывезли их на территорию Днепропетровской области, где расправились с ними.

Источники издания ZN.UA утверждают, что правоохранители уже провели эксгумацию тел, которые, по предварительным данным, принадлежат убитым братьям.

Между тем журналисты hromadske выяснили, что, по словам жителей села Калиновка Киевской области, жена экскомандира Лучанова неоднократно жаловалась на громкий шум от мотоциклов, который мешал малому ребенку.

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Они рассказали, что накануне преступления подозреваемые военные 155 ОМБр обходили село со списком владельцев мототехники и выясняли их адреса. В этом списке числился Сергей Мосейчук — еще один брат погибших. Самих Романа и Максима в списке не было.

Экс-военный, крестный Максима и друг семьи Василий Дмитриенко рассказал, в ночь похищения в Калиновке слышали выстрелы. То, что мужчины исчезли, через несколько дней заметил их брат Сергей, а сам факт похищения крестьяне узнали уже от правоохранителей.

Дмитриенко также поделился воспоминаниями о семье погибших. По его словам, они с отцом братьев, Сергеем Мосейчуком-старшим, мобилизовались в начале полномасштабного вторжения и попали в разные подразделения.

Во время встречи в Купянске отец рассказывал, что вынес на себе раненого собрата. Впоследствии Сергей-старший погиб при выезде на позиции: автомобиль с шестью военными взорвался на мини, выжить удалось только двоим.

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Он добавил, что убитый Максим Мосейчук служил гранатометчиком. С первых дней полномасштабной войны он участвовал в битве за столицу.

Экс-комбриг скрылся — реакция командования «Север»

В Оперативном командовании «Север» сообщили, что Лучанов объявлен в розыск. Он самовольно покинул место службы (СЗЧ) после того, как его подчиненные задержали по подозрению в похищении и жестокой расправе над двумя гражданскими мужчинами.

В командование подтвердили, что правоохранительные органы проводят следственные действия, а всех фигурирующих в уголовном производстве отстранили. Военное руководство пообещало полностью содействовать расследованию.

«Командование ОК „Север“ оказывает правоохранителям всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные поступки получат должную правовую оценку. Виновные понесут ответственность по действующему законодательству», — говорится в сообщении.

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В Сухопутных войсках пообещали сотрудничать со следствием

В Сухопутных войсках, комментируя информацию о военнослужащих воинской части А5001, отметили , что командование полностью сотрудничает с правоохранительными органами и заинтересовано в объективном установлении всех обстоятельств.

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства. Сухопутные войска сотрудничают со следствием, предоставляют необходимые материалы и способствуют проведению процессуальных действий в рамках своих полномочий», — отметили там.

В командовании также добавили, что поддерживают полное и беспристрастное расследование, а виновные в случае доказательства вины должны понести ответственность.

Кроме того, там объяснили, что часть информации пока не разглашается, «поскольку ее разглашение может помешать расследованию. Это не попытка скрыть факты или избежать ответственности. Все сведения, которые можно было обнародовать без ущерба для следствия, уже опубликованы».

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Экс-командир 155-й ОМБр Станислав Лучанов / © 1551.gov.ua

В чем подозревают Лучанова и его подчиненных — официальный комментарий

В субботу, 11 июля, военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины объявила Станиславу Лучанову и другим военным подозрение в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских граждан на территории Киевской области.

«Проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых разоблачена организованная группа лиц, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских граждан на территории Киевской области», — отметили в заявлении.

Так подчеркнули, что подозрения получили как бывший командир 155-й ОМБр, так и все установленные в настоящее время участники преступной группы.

«… удалось в сжатые сроки установить всех причастных к преступлению лиц, задокументировать их преступную деятельность, провести серию успешных задержаний в нескольких регионах Украины и собрать доказательную базу», — заверили в ВСП.

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Также там добавили, что на фоне «резонансных событий» главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить профилактические и контрольные меры, чтобы предотвратить нарушения военной дисциплины, превышение служебных полномочий и другие противоправные действия военнослужащих.

«Командование Вооруженных Сил Украины отмечает принцип неотвратимости наказания независимо от должности или военного звания лица», — подчеркнули в ВСП.

Досудебное расследование ведет Белоцерковское районное управление полиции при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона по статьям об умышленном убийстве двух лиц и незаконном лишении свободы (п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 146 УКУ).

Родственники подозреваемого комбрига Лучанова скрылись из села — СМИ

По информации СМИ, родственники командира 155-й бригады Станислава Лучанова проживают в селе Калиновка Киевской области, откуда и убиты братья Мосейчуки.

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Однако когда журналисты «Общественного» прибыли в населенный пункт, чтобы пообщаться с родными экс-комбрига, то к ним никто не вышел для комментариев. Выяснилось, что в деревне осталась только одна родственница жены Лучанова. Все остальные близкие подозреваемого военнослужащего решили покинуть Калиновку вскоре после громкого похищения местных жителей.

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